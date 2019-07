Ce cadou a cerut Radu Mazăre de la familia lui. Fostul edil al Constanței împlinește 51 de ani

Radu Mazăre și-a sărbătorit ziua de naștere în Penitenciarul Rahova. Fostul edil, care a împlinit, vineri, 51 de ani, a cerut un cadou de la familia lui. El a primit două cărți, dintre care una de yoga, pe care a cerut-o special. Membrii familiei sale au oferit mai multe detalii după vizita de la penitenciar.

Radu Mazăre i-a cereut familiei o carte de yoga drept cadou de ziua lui

„I-a adus Răducu o carte cadou, de yoga. El a cerut o carte de yoga. O cunoștință i-a mai trimis o carte. Nici nu se poate aduce altceva. Singurele cadouri au fost două cărți. Așa cum am intuit, prăjiturile au rămas aici. (prăjiturile sunt pe lista alimentelor interziste, n.r.) (…) Nu am stat într-o incăpere specială, ci am stat unde stau toți deținuții care sunt vizitați și au dreptul să primească vizită fără geam între ei și vizitatori. (…) În acel loc va fi și cununia. Ceea ce e ok”, a declarat Mihai Mazăre după ce și-a vizitat fratele la închisoare, de ziua lui.

Fostul primar al municipiului Constanța a mai fost vizitat de fiul lui, dar și de iubita lui și de mama lui.

„Mi s-a părut trist. I-au făcut niște noi dosare în care chiar nu înțelege de ce apare în dosarele alea și ce anume i se imputa. Sunt niște lucruri în mod obligatoriu (trebuia, n.r) să le facă, să le semneze și nu el le-a hotărât, nu este el cel care le-a inițiat, au fost aprobate într-un consiliu. Ultimii ani au fost niște ani zbuciumați pentru mine și ai lui și ai întregii familii. Radu era obosit după drum după cum știți a fost plecat la Constanța a venit azi-noapte era obosit, era trist a plecat puțin mai vesel după ce am fost toți aici”, a declarat mama lui Radu Mazăre.