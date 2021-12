Adda, implicată într-un mare scandal după ce a participat la emisiunea lui Nea Mărin: „Sunt denigrată”

Adda a apărut în emisiunea moderată și prezentată de Nea Marin, însă ce s-a întâmplat după întrece orice imaginație. Vedeta a fost implicată într-un scandal uriaș după ce a participat la ‘Poftiți pe la noi’, așa că le-a transmis fanilor un mesaj unde a explicat tot ce se întâmplă.

Vedeta se confruntă cu anumite critici dure după ce a participat în emisiunea moderată de Nea Marin, unde a cântat muzică populară. Vorbe dure au fost spuse la adresa ei de către o publicație locală. Aceasta a reacționat imediat, așa că a vrut să le spună fanilor partea ei de poveste.

Adda a mărturisit că nu a avut intenția de a jigni localnicii, ci doar a punctat ce s-a observat și la televizor. Vedeta a povestit cu lux de amănunte ce s-a întâmplat în show-ul moderat de Nea Mărin, punctând că a muncit cot la cot cu oamenii din zona respectivă.

„Îmi pare rău că scriu despre asta. De câteva ore sunt denigrata public de cei care administrează paginile și socializare și știri, din Mehedinti, Orșova, Drobeta Turnu Severin, inclusiv pe pagini de natură politică, unde nu este potrivit să se pronunțe numele meu!

Pentru că în emisiunea care s-a difuzat azi, cu Nea Marin am spus că îmi este frică să iau Covid și vreau să se păstreze distanțarea socială. Lucru impus și de producția show-ului!!!

Ne-au dat maști și viziere pentru protecția noastra și a celor din jur. Înainte de spectacolul respectiv, s-a creat haos și o mulțime de oameni claie peste grămadă.

Și am preferat să stau retrasă. În plus, erau 40 de grade și evenimentul s-a desfășurat în câmp deschis de la ora 16:00. Ce a mai deranjat este că am spus ca oamenii din public nu erau în „delir”.

Lucru care s-a văzut la TV! Nu am mințit. Nu am jignit localnicii. Am muncit cot la cot cu ei. Am cărat, am gătit, etc.”, a zis Adda, pe Facebook.