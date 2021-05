Ce bine o duce fiul lui Lucian Viziru în Germania. Ce performanțe senzaționale are la doar 10 ani

Care este viața familiei celebrului actor din Germania? Fosta vedetă a părăsit lumina reflectoarelor și apoi a hotărât să se mute definitiv din România. Iată ce performanțe senzaționale are băiatul fostului artist?

Care este viața familiei lui Lucian Viziru: se mândrește cu fiul său

Luian Viziru s-a retras din showbiz și din lumea artei în detrimentul unei vieți de familie. Fostul solist al trupei „Gaz pe foc”, actor și prezentator de televiziune a luat viața de la capăt în țara care l-a adoptat rapid – Germania.

Bărbatul a decis acest lucru în urmă cu 7 ani, iar de atunci a luat-o de la zero, a lăsat arta la o parte și a obținut licența de antrenor ATP. Pe lângă alți copii care îi sunt elevi, acesta îl antrenează și pe fiul său, Mihai.

Fratele lui Augustin Viziru a mărturisit că micuțul este curios de trecutul artistic, doar că a ales să nu-i arate nimic, ci să-l lase să caute singur. Bărbatul se poate lăuda cu siguranță cu moștenitorul lui care a câștigat doi ani la rând trofeul pentru cel mai bun jucător de tenis din landul Baden-Württemberg, mai apoi a luat locul doi la un maraton al orașului, are concerte la pian și e cel mai bun la limba engleză.

Cu toate că are de ce să-l laude, Lucian preferă să trateze situația cu modestie: „Păi ce să-ți zic să nu pară că mă laud? A câștigat doi ani la rând trofeul pentru cel mai bun jucător de tenis din regiunea în care locuim (landul Baden-Württemberg), a luat locul doi la maratonul orașului, are concerte de pian în fiecare an și la școală e cel mai bun din întreaga școală la limba engleză. (n.r. Mihai are 10 ani și trei luni)”

