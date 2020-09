Ce avere poartă pe mâini Anamaria Prodan. Doar un inel valorează cât 4 apartamente

Anamaria Prodan este o prezență controversată în showbiz-ul românesc. O fire excentrică și directă, pe ea fie o placi, fie nu. Nu există cale de mijloc. Vedeta trăiește pe picior mare și își etalează bogățiile cu fiecare ocazie. Ea a reușit să se strecoare într-o lume considerată până nu de mult a bărbaților, iar acum își poate satisface toate poftele, ba chiar ar putea trăi 20 de vieți cu banii pe care i-a agonisit, după cum spune chiar ea. „Sexy impresara“, așa cum mai este numită, a vorbit, recent, despre accesoriile de zeci de mii de euro care au transformat-o în una dintre cele mai invidiate vedete. Un singur inel valorează cât 4 apartamente. Mai multe detalii, în continuare.

Are o carieră și un fizic de invidiat, trăiește pe picior mare și nu se sfiește să arate acest lucru. Mai nou, Anamaria Prodan și-a câștigat renumele de „Regina luxului“, căci opulența este la rang de artă când vine vorba de aparițiile ei. Pe scurt, ea a reușit să ajungă una dintre cele mai înstărite femei din România.

Cunoscută pentru „apetitul“ mare pentru bijuterii și genți scumpe, vedeta a surprins, din nou, audiența cu averea de pe degetele ei.

Ea a vorbit deschis, în emisiunea moderată de Victor Vrânceanu – ProSport Live –, despre pasiunea pe care a dezvoltat-o pentru bijuterii.

– Da. Laur are foarte multe ceasuri. Are vreo 30 de ceasuri. Îi plac ceasurile mai mult ca mașinile. Eu am chestia cu mașinile. La mine e să se vadă, pe bogăție. Și mașina trebuie să fie foarte frumoasă la mine.

„Am evoluat! E normal să am mai multe brățări în fiecare an, că muncesc. Eu și când eram mică aveam lanț de aur, când lumea nu știe ce e aia. Eu fac parte din ăia din Forbes care nu își doresc să apară. Eu am bani, am avere. Îți dai seama că știu câți bani am, că îi socotesc. Dacă acum aș renunța la meseria mea, aș trăi pentru încă 20 de vieți. Suntem acolo, undeva între 50 și 100 de milioane. Eu, fără banii lui Reghecampf şi fără banii de la mama, singură, aş putea trăi din 10 milioane de euro“.

– Anamaria Prodan