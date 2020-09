Anamaria Prodan, propunere uluitoare: ”Vreau ca după soțul tău, să fiu numărul 1” Cine își încearcă norocul cu ea

Anamaria Prodan vrea să propulseze un antrenou nou în domeniul drag sufletului său, fotbalul. Despre cine este vorba și de ce este tocmai el norocosul care va avea posibilitatea să o aibă ca îndrumătoare pe celebra impresară? Condiția sportvului a fost să devină numărul 1.

Anamaria Prodan a fost lăsată fără replică pentru câteva secunde de către un antrenor, arată gsp.ro. Florin Bratu a dezvăluit o discuție pe care a purtat-o cu celebra impresată, înainte de a semna contractul cu aceasta. Antrenorul de la Concordia Cheajna a susținut că i-a pus agentului condiția de a deveni cel mai important antrenor pe care îl reprezintă, sub Laurențiu Reghecampf. Încă de la începutul dialogului, Bratu i-a spus clar că nu dorește că facă acest pas doar pur și simplu, ci în ideea de a ajunge cunoscut și respectat în domeniu prin prisma calităților sale de necontastat, astfel să fie primul, dar după soțul vedetei.

În acel moment, Ana s-a blocat, a zâmbit, iar mai apoi a fost de acord cu cererea sportivului. Cel din urmă este decis să ajungă la un nivel înalt, tocmai pentru că drumul spre această meserie a fost trasat de pasiune, dar și de bani. Acum, se consideră mulțumit de alegerea pe care a făcut-o în privința celei care îl va reprezenta tocmai pentru că știe că blondina este foarte ambițioasă și se bate pentru fiecare antrenor și jucător.

„Mi-am dat seamă că am nevoie de un manager care să mă reprezinte. Nu am avut pe nimeni, iar Ana a fost cea mai insistentă. Poate a văzut ceva în mine, potențial. După o discuție cu ea i-am zis «Ana, nu vreau să semnez un contract doar de dragul de a-l semna! Vreau ca după soțul tău, Laurențiu Reghecampf, să fiu numărul 1». S-a blocat puțin, a zâmbit și a zis «OK». Eu zic că timpul va dovedi. Eu vorbeam de viitor, poate viitorul mă va face numărul 1. Vreau să ajung la un anumit nivel. M-am apucat de această meserie din pasiune și pentru bani. Da, eu sper să nu. Nu cred că se va întâmpla asta (n.r- să fie lovit de Anamaria, așa cum a fost Alexa). Ana, pe ceea ce face, este numărul 1. E foarte ambițioasă și se bate pentru fiecare antrenor și jucător. Mă bucur pentru că și eu am nevoie de susținere”

Florin Bratu (Sursa: GSP LIVE)