Ce avere i-a lăsat preotul gay soțului român. Florin Marin s-a ales cu o moștenire impresionantă

Fostul preot gay Philip Clements, căsătorit cu Florin Marin, mai mic cu 54 de ani, a murit în urmă cu câteva ore. Românul a rămas îndurerat, dar cu o avere și multe întrebări.

Florin Marin (27 de ani) s-a căsătorit cu Philip Clements, fost cleric de origine engleză, mai bătrân cu 54 de ani, pe 25 aprilie 2017. Cei doi au fost despărțiți de mai multe ori de când s-au căsătorit, dar în decembrie 2018 au hotărât să revină la sentimente mai bune și să se mute în România. Clements a cheltuit 100.000 de lire sterline pentru a-i cumpăra un apartament iubitului său român și au locuit o perioadă bună împreună în București, dar după ce Florin a început să petreacă mai mult timp în cluburi decât cu soțul, britanicul s-a întors în Anglia.

În final, cei doi s-au împăcat și au spus că au ”o relație deschisă”. După reconciliere, aceștia au stat o perioadă departe unul de celălalt, fostul preot în Marea Britanie, iar românul în Spania. La scurt timp, au decis să vină în România împreună. Vicarul s-a simțit rău în seara de sâmbătă, 30 mai, apoi a fost internat la Terapie Intensivă, la spitalul Elias.

„Suntem la urgență de azi dimineață (sâmbătă, 30 mai). I s-a făcut rău lui Philip azi noapte și am chemat ambulanța. M-am trezit pe la 2 noaptea și l-am auzit tușind. M-am dus în dormitorul lui ca să văd ce are și făcuse pe el, avea febra 40. Acum este la Elias. El e la Terapie Intensiva, eu sunt pe la porți, că nu mă lasă să intru. Nu știu ce are, nu știu cum se simte. Îmi este frică. Nu știu dacă are coronavirus”, spunea Florin atunci.