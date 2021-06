Adrian Minune este unul dintre cei mai cunoscuți cântăreți de manele, așa că nu este de mirare faptul că acesta este chemat la fel și fel de evenimente. În timp ce cântărețul nu apare la o petrecere pe bani puțini, nu mulți știu ce sumă uriașă a putut să primească la un singur eveniment.

Adrian Minune era cotat în 2019 în presă ca fiind unul dintre cei mai bogați cântăreți de manele din țară. Se zvonea că el se bucură de nu mai puțin de 15 vile, 13 mașini și multe alte terenuri chiar în jurul Bucureștiului. De asemenea, onorariul său pleca de la minim 6.000 de euro, dar artistul putea să strângă sume imense doar din dedicațiile pe care le dau persoanele la evenimente.

Acesta a participat la emisiunea ’40 de întrebări cu Denise Rifai’ și și-a dezvăluit cele mai mari secrete. Mulți știu deja că interpretul de manele este extrem de preferat printre artiștii chemați la nunți, așa că Denise Rifai l-a întrebat pe Adrian Minune care este cea mai mare sumă strânsă la un singur eveniment, iar răspunsul i-a lăsat mască pe mulți români ce nici măcar nu visează la atâția bani.

Adrian Minune a avut grijă să investească orice ban primit la diferite petreceri pentru a se asigura că familia sa va avea parte de foarte multe proprietăți. Pe lângă faptul că el a construit multe case în comuna Ștefănești de Jos, de unde provine, acesta mai deține un cartier de vile ce se află pe o stradă pe care o deține, un complex cu saloane de evenimente și un restaurant.

Nu s-a oprit aici. Manelistul a cumpărat și multe terenuri, așa că averea lui era estimată la 100 de milioane de euro în 2008. Întrebat de către Denise Rifai despre averea sa colosală, Adrian Minune nu a vrut să ofere foarte multe detalii despre câți bani a strâns de-a lungul timpului, însă a explicat că a primit o sumă imensă din vânzarea unui singur teren.

„La o sumă inestimabilă, pentru că averea mea sunt cei trei copii (…) Referitor la evaluarea în presă, e o minciună. Cea mai mare sumă pe care am câștigat-o a fost de la un teren, unde am fost trei asociați, ne-am luat împreună 1,5 milioane de euro, adică 500.000 fiecare. Am terenuri, da!”, a mai spus Adrian Minune în emisiunea menționată mai sus.