Ce avere avea Mihai Constantinescu. Cine îl va moșteni pe artistul care a fost idolul unor generații

Mihai Constantinescu a murit, iar vestea care i-a întristat pe români a venit în seara de marți, pe 29 octombrie 2019. Melodiile sale sunt cunoscute la nivelul publicului român, acesta având în repertoriu șlagăre care au marcat generații întregi. Datorită faptului că era foarte popular în industria muzicală, artistul care s-a stins la 73 de ani a avut și numeroase concerte sau apariții muzicale.

Mihai Constantinescu a murit, dar va rămâne în amintirea publicului român drept unul dintre cei mai îndrăgiți artiști de muzică ușoară. Compozitorul și cântărețul a reprezentat o personalitate de marcă a scenei și mulți se întreabă ce avere a lăsat în urmă acesta, dar și cine îl va moșteni. Totodată, artistul a fost internat pentru o perioadă de câteva luni în Spitalul Floreasca, din Capitală, având antecedente cardiace.

Pe perioada vieții, Mihai Constantinescu a avut parte și de anumite lovituri grele, nu doar de suferințe medicale. Asta deoarece a pierdut o casă și întreaga experiență a fost una care l-a marcat foarte puternic. A putut trece peste perioadele foarte dificile, însă, și a apărut cu zâmbetul pe buze, mai ales când urca pe scenă pentru a susține un concert. De asemenea, e vorba de o casă naționalizată, în care acesta a locuit până în anul 2007. Atunci, proprietarii au revenit în țară și i-au solicitat, în mod legal, să părăsească acea locuință pe care o avea pe strada strada Sandu Aldea.

În acel imobil artistul locuise timp de 20 de ani. Cântărețul și Simona Secrier aveau doar un apartament, pe care cea de a doua soție a lui Mihai Constantinescu îl va moșteni, după moartea acestuia.

”A fost cumplit. Am stat pe la prieteni, apoi la soră mea, iar acum stau cu chirie. La vârstă mea să stai pe ușile altora, cine și-ar fi imaginat. Simț că înnebunesc când îmi amintesc. Și acum, tot noi, dați afară din casă, trebuie să plătim chiria exorbitanță stabilită prin ordin judecătoresc. 18.000 de euro pentru cele zece luni în care am continuat să stau în casă pe care o credeam a noastră, dar instanță decisese că este a altora. Sumă exorbitanță s-a împărțit la doi. O parte o plătește fostă mea soție, o parte eu. Și cum eu nu am avut banii, mi-au pus poprire de 33% pe veniturile lunare. Am scăpat de boli, însă de casă ăștia nu mă lasă să uit”, povestea Mihai Constantinescu, în trecut.