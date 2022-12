Oferta de multe milioane de euro pe care Victor Pițurcă o regretă. „Nu m-am comportat ca un profesionist”

Victor Pițurcă este un antrenor cu experiență care nu are contract în acest moment. Nu este vorba de lipsă de oferte. Fostul selecționer al naționalei României este cunoscut drept un personaj meticulos care „măsoară de multe ori ca să taie o dată”. A primit mai multe propuneri, dar le-a refuzat. Are doar una pe care o regretă.

Victor Pițurcă are un CV de antrenor destul de bogat. Are patru mandate de selecționer, unul la U21 și trei la naționala mare (1998-1999, 2004-2009, 2011-2014), a lucrat la două echipe din România, ambele fiind cluburi ce își dispută palmaresul în instanță: Steaua București/FCSB și Universitatea Craiova/ FC U. Craiova, dar și la una din străinătate: Al-Ittihad. Colaborarea cu formația din Arabia Saudită s-a terminat cu scandal și cu un proces la FIFA, unde a câștigat aproape două milioane de dolari.

Victor Pițurcă a avut mai multe echipe care i-au transmis oferte, dar le-a refuzat. La una i-a rămas gândul. Federația de Fotbal din Siria i-a propus să preia echipa națională de seniori. Banii erau buni, iar contractul era pe termen lung.

„M-a sunat un impresar, din partea Federației Siriene de Fotbal, să preiau echipa națională. Am spus «nu», dar după două-trei zile am regretat pentru că nu m-am comportat ca un profesionist. Era vorba de un contract pe termen lung, se gândiseră la mine după ce mi-au citit CV-ul, dar am spus din prima «nu»”, a declarat Victor Pițurcă la Digi Sport.