Ce avere are Ștefan Mandachi și câți ani i-a luat să dezvolte ”imperiul” Spartan

Ștefan-Valentin Mandachi, pe numele întreg s-a născut pe data de 11 februarie 1986, la Călărași. Are frumoasa vârstă de 35 de ani este cel care a findat mai multe francize, printre care și cel mai mare lanț de restaurante cu specific grecesc de tip servire rapidă din România și estul Europei, „Spartan”.

Ștefan Mandachi s-a mutat în Suceava alături de familia sa, la scurt timp după nașterea sa. A urmat cursurile la școala primară ”Ion Creangă” și pe cele ale Colegiului Național. În prezent este avocat, absolvind Facultatea de Drept din cadrul Universității Al. I. Cuza dina Iași. Tot acolo a urmat și masteratul în Științe Penale.

Ștefan Mandachi este un antreprenor și avocat din Suceava. El s-a aflat în spatele campaniei de autostrăzi #ȘÎEU și este deținătorul rețelei de restaurante de tip fast food Spartan. Primul restaurant a fost înființat în anul 2012.

În prezent sunt distribuite în toată țara, având 55 restaurante în România în ianuarie 2020. Tot el deține și restaurantul Magnificus Plaza din Suceava, în care a învestit 7,5 milioane de euro. Iată ce avere are Ștefan Mandachi.

De-a lungul timpului s-au stârnit câteva interese legate de proveniența averii sale. Din această cauză, Ștefan Mandachi a vorbit despre afacerile pe care acesta le are, pe blogul său personal. El a spus că nu moștenește averea de la mama sa, care a decedat în urmă cu ceva vreme. Ea a fost consilier local și avea afaceri profitabile.

„Întrucât au apărut știri și tot felul de postări neadevărate și neverificate, (unele caraghioase chiar) consider că este necesar să elucidez misterul și să demontez cu argumente acuzațiile false care mă vizează pe nedrept” declara Ștefan Mandachi potrivit gândul.ro.

Tot pe blogul său personal și tot legat de proveniența afacerilor sale, Ștefan Mandachi a mai făcut următoarele precizări:

„Tot ceea ce am făcut e că mi-am asumat un risc enorm pentru că mi-era greață de câtă frică vedeam peste tot. Cum explicați că am riscat totul? De ce am fost eu singurul dintre milioane de antreprenori? Simplu! Pentru că a fost nevoie ca cineva să facă pasul și le mulțumesc tuturor celor care mi s-au alăturat”.