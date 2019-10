Ce avere are Mircea Diaconu. E printre cei mai săraci candidați din cursa pentru Cotroceni

A lăsat actoria și vrea să devină prețedintele țării. Mircea Diaconu se află în cursa pentru Cotroceni și este unul dintre cei mai saraci candidați. Ce avere are fostul europarlamentar?

Ce avere are Mircea Diaconu? Se află printre cei mai săraci din cursa pentru Cotroceni

Mircea Diaconu a fost surpriza tuturor de la alegerile parlamentare. Nu mulți se așteptau ca el să se adâncească și mai mult în domeniul politic. Acesta are 69 de ani și a devenit cunoscut ca actor. Este fost europarlamentar și a intrat în politică încă din anul 1990, dar nu a activat într-un mod serios până abia în 2008, când a devenit parte a Partidului Național Liberal. În anul 2014 a fost ales ca senator de Argeș al formațiunii, mai apoi a fost membru în Cosiliul Național al Audiovizualului până în 2004, din partea PD, până în 2012.A mai urmat o perioadă de fluctuație pentru Diaconu, după care pe data de 25 august și-a anunțat candidatura la prezidențiale în fața Atenerului Român, moment în care a ajuns din ce în ce mai mult în vizorul presei.

Candidatul nu are o avere foarte mare. Acesta deține 5 terenuri intravilane de aproximativ 4.200 de metri pătrați, două case, o casă de vacanță, un apartament și un „grajd personal” de 50 mp. În declarația de avere a maitrecut și trei mașini: – Citroen Mehari fabricat în 1971, un Aro 10 din 1996 și un Smart produs în 2001. De asemenea, nu duce lipsă nici de bani din conturi, unde are aproape 120.000 de euro. Mai mult decât atât, are două pensii, una de vârstă și alta de merit, care i-au adus în total 90.000 de lei anul trecut. Ca europarlamentar câștiga 81.000 de euro, deconturi de 70.000 de euro și peste 51.000 de euro pentru cabinetul de deputat european. Ca regizor, soția sa a trecut în declarația de avere că a încasat 48.000 de lei încasați ca regizor artistic la Teatrul Nottara, plus o pensie de 5.310 de lei, conform hotnews.ro.

