Alegeri prezidențiale 2019. Au votat primii români. Cum a fost posibil

Primii români au reușit deja să voteze! Cu toate că alegerile prezidențiale încep abia în luna noiembrie, unii din cetățenii români și-au exprimat deja votul vizavi de viitorul nou președinte. Cum a fost posibil acest lucru?

Unii dintre româi au dat startul la schimbare deja! Câțiva din cetățeni și-au expirmat votul vizavi de viitorul nou președinte al țării. Este vorba despre cei care locuiesc în străinătate și au ales să voteze cu ajutorul corespondenței. Primele plicuri au și ajuns în poște, iar digi24.ro a vorbit cu câțiva dintre ei despre noutatea din acest an.

„Am aplicat online, simplu. La început am avut ceva probleme la înregistrare, dar am revenit și am reușit. Am primit în poștă după vreo, știu eu, 10 zile, două săptămâni, cele 4 plicuri pentru noi doi, pentru mine și pentru soția mea, le-am completat și le-am pus la poștă.Cu plicul pe care îl trimit în țară, românii din Diaspora își pun și speranța că alegerea pe care au făcut-o este una care, în timp, să aducă o schimbare în bine, o schimbare care să le permită să revină în țară, să trăiască alături de cei dragi”

Ciprian Bejan, român stabilit în Marea Britanie