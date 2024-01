Ce avere are Inna după 15 ani de muzică. Doar o vilă costă un milion de euro

La ce sumă este estimată averea cântăreței Inna, după 15 ani de la momentul în care s-a lansat în industria muzicală. Doar una dintre proprietățile sale costă peste 1 milion de euro. Are bolizi în valoare de sute de mii de euro. Ce onorariu are la concertele din străinătate.

De la cine a moștenit Inna pasiunea pentru muzică

„Ăsta a fost visul meu cel mai mare: să cânt, să fac oamenii fericiți, să călătoresc”, mărturisea Inna, în urmă cu mai mulți ani, despre pasiunea ei artistică.

Deși a finalizat studiile Facultății de Științe Politice, din cadrul Universității Ovidius din Constanța, nu a profesat niciodată în domeniu, ci a ales să investească în talentul muzical. L-a moștenit, potrivit spuselor sale, de la bunicul și mama sa, care cântau la diverse evenimente.

Când a semnat prima dată un contract în SUA

Primele cursuri de canto le-a făcut la vârsta de 8 ani, cu profesorul Traian Broască. Mai târziu, când s-a lansat în industria muzicală, nu a activat singură, ci a făcut parte din trupa Play & Win. Cu ea a înregistrat primul său album de muzică.

În anul 2008, vedeta a cunoscut un real succes în muzică. Piesa Hot, pe care a lansat-o, a făcut furori în străinătate. A fost difuzată pe radio în heavy-rotation. La un an după lansarea piesei amintite, Inna a semnat prima dată un contract în Statele Unite, cu Casa Ultra Records.

Ce onorariu are Inna în SUA versus România

A fost doar începutul unei perioade în care Inna a reușit să câștige inimile a numeroși fani din: Belgia, Rusia, Turcia, Olanda, Polonia, Bulgaria Serbia, Grecia și chiar Slovacia. A primit, de-a lungul timpului, premii importante, precum: Romanian Music Awards, Best Dance, Best Show, Best New Artist.

Este una dintre puținele artiste românce care au reușit să se facă remarcate în afara granițelor. Susține multe concerte pentru fanii străini, însă și onorariul său este pe măsură. De exemplu, pentru un concert în SUA, Inna cere o sumă de 40 de mii de euro. În țară, costurile variază între 10 și 15 mii de euro.

Ce avere are Inna după 15 ani de muzică

La peste 15 ani de când s-a lansat în industria muzicală, Inna se bucură de o avere estimată la peste 23 de milioane de euro. A atins un real succes prin cântare, lucru dovedit și de proprietățile sale. Artista și-a achiziționat o vilă ce depășește suma de 1 milion de euro.

Pe lângă vila de lux, Inna deține și bolizi în valoare de sute de mii de euro. Unele dintre cele mai mari investiții însă, le face în ținutele de scenă, potrivit informațiilor din spațiul public.