Inna şi-a impresionat fanii cu rochia purtată de Revelion. Au complimentat-o pentru alegere, artista a strălucit. Foto

A sărbătorit Revelionul 2023-2024 într-un stil cu totul deosebit. Cel puțin, din ce a afișat pe platformele sociale. Inna a avut parte de un final al sărbătorilor de iarnă cu totul intim. Cum s-a pozat cântăreața de Anul Nou și ce ținută a ales să poarte în noaptea de trecere dintre ani. Foto

„Through the eyes of my bae… Happy New Year!”/ „Prin ochii iubitului meu… An Nou Fericit!”, este mesajul pe care Inna l-a publicat în dreptul unor fotografii senzuale realizate cu ocazia ultimelor sărbători din sezonul curent de iarnă.