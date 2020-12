Ce avere are George Simion. Câți bani a câștigat liderul AUR în 2019

Ce detalii se cunosc despre liderul formațiunii AUR? O mare parte din români au fost surprinși de cifrele rezultate în urma alegerilor parlamentare de anul acesta și de reușita lor. Câti bani a câștigat liderul AUR în 2019?

Una din surprizele din cadrul alegerilor parlamentare de anul acesta a fost de departe numărul din dreptul formațiunii Alianța pentru Unirea Românilor, partid de care mulți români s-au ivit chiar când au ajuns la urnele de vot, alături de celelalte formațiuni de pe liste. Conform procedurilor, liderul trebuie să depună o declarație de avere. Documentul public arată că George Simion nu deține nicio proprietate, iar singurul bun pe numele său este o mașină marca Ford Fiesta fabricată în anul 2006.

De asemenea, detalii din actul precizat indică faptul că bărbatul nu are niciun cont bancar, iar singurele venituri din 2019 au fost în valoare de 38.322 de lei, adică 3.200 de lei/lună, bani care-i revin din salariul de director de marketing la firma Ideal Proiect Arhitecture&Engineering S.R.L. Firma la care figurează George Simion este deținută în proporție de 70% de Marius Dorin Lulea, vicepreședinte al AUR și Vicepreședinte al Colegiului Diriginților de Șantier.

„Sunt asociat la mai multe companii ce desfasoara activitati in domeniul constructiilor, activitati de proiectare, asistenta tehnica de specialitate, dirigentie de santier, management de proiect, constructii. Sunt implicat si in domeniul IT si mai nou in mass-media. Din punct de vedere al afacerilor lucrurile au decurs bine si asta pentru ca am avut alaturi o echipa de parteneri, colaboratori si asociati alaturi de care am putut face performanta. Probabil ca la moment al alaturi cea mai buna echipa de specialisti din domeniul constructiilor din Romania, o echipa formata din aproape 30 de ingineri constructori si arhitecti”

Marius Dorin Lulea