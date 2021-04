Ce avere are, de fapt, Andreea Bălan. Artista a recunoscut în ce și-a investit banii VIDEO

Care este, de fapt, averea Andreeai Bălan. Aceasta a făcut câteva dezvăluiri care au trezit semne de întrebare în podcast-ul lui Cătălin Măruță. În ce își investește blondina banii și cum se simte atunci când e nevoită să cheltuiască sume mari în ceva?

Ce avere are Andreea Bălan?

Andreea Bălan a acceptat să discute câteva subiecte pe care nu le-a mai acoperit până acum în emisiunile în care a fost invitată. Cunoscutul jurat de la emisiunea „Te cunosc de undeva” a vorbit despre felul în care s-a trezit fără niciun ban în momentul în care s-a decis despărțirea trupei Andre, dar și despre averea de care se bucură acum.

Blondina se află de o viață în lumina reflectoarelor. Mai exact, de 27 de ani, timp în care a putut să se bucure de un succes aparte, dar și de încercări pe măsură. Artista a decis să fie mai transparentă decât niciodată și i-a povestit lui Cătălin Măruță că atunci când a ieșit din trupa cu care a făcut cunoștință cu publicul nu a rămas cu resurse financiare.

Pe atunci, tatăl ei era cel care se ocupa de bani, iar tot ce se cânștiga se cheltuia pe parcurs pe costume, deplasări, înregistrări și altele. După ce s-a lansat solo, cântăreața a început să câștige sume frumoase, mai cu seamă după ce a devenit vizuală după participarea la concursul de dans din Mexic. Tot ceea ce a agonosit a investit în imobiliare, astfel că acum deține mai multe proprietăți, o casă și două apartamente.

În ce a investit?

„Eu am o casă, casa respectivă pe care am construit-o atunci, am răscumpărat și cealaltă parte și acum suntem în renovări, pentru că vreau să mă bucur de tot spațiul, e o casă mare, care valorează ceva. Și am mai două apartamente”, a detalia aceasta.

Fosta soție a lui George Burcea a mărturisit că abia de puțin timp a început să investească în ea, în hainele pe care le are sau în diferite accesorii. Cu toate astea, încă ține contul banilor și-și verifică periodic toate conturile, având frica să nu o mai ia niciodată de la zero.