Ce avere are, de fapt, Alex Bodi. Câți bani a strâns fostul Biancăi Drăgușanu

Alex Bodi este un personaj foarte controversat în România. El a devenit cunoscut odată cu relația pe care a avut-o cu Bianca Drăgușanu.

Cei doi au fost căsătoriți și au avut o relație presărată cu multe scandaluri și certuri, inclusiv violență fizică și verbală.

Bărbatul a fost apoi anchetat și reținut prevenit într-un dosar DIICOT legat de proxenetism. El apare adesea în locații de lux, afișând ținute și accesorii de mii de euro, dar și mașini de sute de mii de euro pe care le schimbă constant.

Viața plină de opulență l-a adus pe Alex Bodi în atenția publicului și mulți s-au întrebat cum a făcut avere.

Afaceristul s-a născut la Mediaș, într-o familie modestă, fără pretenții. El a plecat la 18 ani în Spania, împreună cu familia și a câștigat primii bani din fotbal, timp în care lucra și pe șantier.

Alex Bodi a povestit într-un interviu că a vândut aur cu acte false, după ce a investit toți banii într-un club din Spania. A trecut peste experiența ilegală, iar apoi l-au ajutat părinții, care și-au vândut apartamentul abia cumpărat peste hotare și cele trei mașini ale familiei pentru a îl ajuta pe tânăr.

El a povestit că au fost momente când nu a avut ce să mănânce.

„ Au fost momente cand nu aveam ce sa mananc. Am fost pus in multe situatii urate. Am avut o cumpana, chiar doua, ultima a fost mai dificila, desi crederam ca nu o sa se mai termine”, a spus afaceristul.