Ce avere are Dani Mocanu și cum decurge viața sa atunci când nu filmează noi clipuri

Dani Mocanu este cântăreț de manele. El este celebru pe Youtube pentru mesajul pe care îl transmite prin intermediul pieselor sale, care stârnește adesea controverse. Cu toate acestea, el a strâns o avere impresionantă, cu banii pe care i-a făcut din muzică. Iată ce avere are Dani Mocanu și cu ce se ocupă când nu filmează.

Printre bunurile pe care le deține cântărețul de manele Dani Mocanu, se numără și bolizi de lux, cum ar fi: un Porche Panamera, a cărui preț se situează undeva la 40.000 de euro și un BMW. El mai deține și o vilă ieșită din comun, pe care a construit-o într-un sat din Argeș.

Acesta are vârsta de 29 ani și pare mulțumit de ceea ce a realizat până acum. Cu toate acestea, la finalul anului trecut, manelistul a anunțat că ar intenționa să se retragă din muzică, pentru a dedica restul zilelor lui Dumnezeu. Potrivit convingerilor acestuia, nu ar fi ajuns nr.1 în trending, dacă nu ar fi avut ajutor din partea divinității:

Voi cânta muzică duhovnicească și voi transmite mesaje pentru a aduce cât mai multe suflete către Dumnezeu. Am ales să pun stop acum ca să nu fie prea târziu”, după cum declara artistul, potrivit b1.ro.

Am 2,5 milioane de persoane care-mi urmăresc activitatea pe YouTube și o să mă străduiesc să conving măcar 10 persoane să-l urmeze pe Dumnezeu.Am ales să pun stop și pe 7 ianuarie 2021 voi lansa ultimul meu proiect muzical. Până atunci mai am de lansat 5 proiecte muzicare, dar vor fi 5 proiecte de rang înalt.

„Aleg să pun stop pentru Dumnezeu. Consider că am ajuns la un punct în care e nevoie să fac și eu pentru el. Dacă Dumnezeu m-a luat de jos și m-a făcut forță, nu e normal ca eu să-i fac pe plac, să-i aduc jertfă?!

Dani Mocanu a reușit să facă cei mai mulți bani din muzică. De multe ori artistul a ajuns numărul 1 în trending-ul de pe Youtube și acest lucru i-a adus câteva milioane de euro.

Eu am 27 de ani și am produs până la vârsta mea câteva milioane de euro singurel, pe barba mea, dar caracterul meu a rămas la fel ca atunci, când poate nu aveam bani nici măcar de o cola. ( Cei ce mă cunosc pot confirma). Stați cu picioarele pe pământ, fraților!”, a mărturisit Dani Mocanu.

Înainte de a se apuca de cântat, Dani Mocanu a fost fotbalist, jucând la câteva echipe cunoscute.

„Am fost capitan la varsta de 16 ani la Steaua, Steaua Bucuresti. Am jucat până la vârsta de 18 ani fotbal, pot să spun că am jucat la un nivel destul de mare. Am jucat si la FC Arges la noi, când era FC Arges la noi.

Am jucat chiar si în Italia la Napoli, dar am ales calea artistică, poate așa a vrut Dumnezeu. Și în momentul când jucam fotbal, tot mai fredonam din când în când câte ceva”, a declarat Dani Mocanu într-o emisiune TV.