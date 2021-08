Ce avere ar avea Dragoș Săvulescu, de fapt. Fostul acționar al lui Dinamo a fost arestat azi

Care este averea lui Dragoș Săvulescu? Fostul acționar al Dinamo are probleme cu legea. Vedeta a fost reținută azi în Grecia. Ce detalii se cunosc despre acest eveniment?

Dragoș Săvulescu trece prin clipe tensionate. Acesta era dat în urmărire internațională după ce a părăsit țara la aflarea sentinței din februarie 2019 când a fost acuzat de complicitate la abuz în serviciu și a făcut parte dintr-un grup infracțional organizat care a prejudiciat statul român cu 112 de milioane de euro în cadrul unui dosar care se referă la retrocedarea de plaje și faleze în Constanța și Mamaia.

Amintim că Săvulescu și Giurgiucanu ar fi intrat ilegal în posesia unor drepturi succesorale care aparțineau lui Ivonne Aline Buzescu-Movilă. Cea din urmă le moștenise în București și Constanța și a lăsat partea sa Academiei Române cu ajutorul unui testament încheiat în primăvara lui 2001.

În același dosar au mai fost condamnați:

Dragoș Săvulescu a fost acționar al Dinamo preț de 8 ani, iar în luna mai a lui 2011 a devenit președinte-delegat al echipei, după ce a negociat cu Cristi Borea. În vremea aceea era cunoscut drept ‘Samuraiul’ datorită look-ului său, dar și a asemănării dintre el și Marica ce i-au adus simpatii multe.

Bărbatul purta părul prins într-o codiță subțire la spate. Săvulescu este fiul unui fost angajat al instituției prezidențiale și a făcut avere din tranzacții cu terenuri obținute într-un mod controversat.

Presa locală scria că acesta ar fi cumpărat la prețuri mici drepturi litigioase asupra unor terenuri din jurul Bucureștiului, ulterior a câștigat foarte mult după victoria în urma unor procese. Un top 500 Forbes arată că fostul acționat al Dinamo are o avere de 10 milioane de euro.

”Am defecte destule. Sunt conștient de ele și lucrez permanent la evoluția personală. E chiar un mod de viață, care mă definește. În timp, la fel de conștient am devenit însă că nu există perfecțiune în această lume, fapt care mi-a conferit acceptare, încredere și relaxare.

Mă bucur când ajut oameni și am descoperit singur cât de mare este satisfacția și mulțumirea trăită atunci când oferi ajutor celui ce are nevoie disperată. Am înțeles cât de mult poți câștiga în viață prin corectitudine, cuvânt și seriozitate. Din păcate, puțini au înțeles asta în ziua de azi”

Dragoș Săvulescu (Sursa: blog personal)