Ce a povestit Mădălina Ghenea despre bărbații din viața ei. Nimeni nu se aștepta la asemenea detalii

Mădălina Ghenea este o femeie atrăgătoare, cu forme și sex-appeal. Frumoasa româncă este curtată de foarte mulți bărbați, însă, recent, vedeta s-a enervat la culmea din cauza informațiilor apărute în social media. Modelul a povestit totul despre bărbații din viața ei. Dezvăluirea vine pe fondul unor acuzații pe rețelele de socializare, unde s-a scris că a avut prea mulți parteneri, de-a lungul anilor.

Deși frumoasa româncă are cu ce să se mândrească pe plan profesional, aparițiile ei alături de mari actori precum Al Pacino și Adam Driver fiind apreciate la Hollywood, iată că unii internauți sunt mai degrabă interesați de viața amoroasă a Mădălinei Ghenea. Un fan a acuzat-o pe Instagram că s-a iubit cu prea mulți bărbați, în ultimii ani. Vedeta a reacționat imediat și a decis să-i răspundă!

”Wow! După părerea dumneavoastră este greșit să ai 5 relații în 16 ani? Am un copil cu domnul pe care îl citați iar cealaltă persoană a vorbit foarte frumos într-un interviu despre relația noastră de 3 ani. Citați două relații serioase și nu vă înțeleg răutatea!? Dacă în 16 ani am avut 5 relații, deși aș fi vrut să mă opresc la prima, ce ar trebui să fac, să mă călugăresc pentru că nu au funcționat!? Având în vedere că de un an sunt singură voi considera și această variantă. O seară frumoasă vă doresc!”, a spus Mădălina Ghenea.