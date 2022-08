Ce au vrut să fure doi tineri la Summer Well 2022. Ireal ce s-a întâmplat la ieșirea din festival

În weekend, iubitorii de distracție și muzică bună au mers la unul dintre cele mai mari festivaluri din România, Summer Well 2022. Evenimentul s-a ținut pe Domeniul Știrbey din Buftea. Surprinzător, doi tineri s-au făcut de rușine chiar în timpul spectacolului. Ce au vrut să fure aceștia. Martorii au reacționat imediat, iar ce-a ieșit este ireal!

Momente revoltătoare la Summer Well 2022. Ce au vrut să fure doi tineri de acolo

Doi petrecăreți, ambii în jur de 20 de ani, au vrut să iasă cu două fotolii de tip Bean Bag din festivalul Summer Well 2022, care s-a încheiat duminică seara (n.r. – 14 august). Însă, tinerii nu au avut noroc, după ce doi bodyguarzi au intervenit prompt. Se pare că nu sunt singurii care au avut această idee revoltătoare, potrivit martorilor prezenți în acel moment la Buftea. Cert este că nimeni nu a putut să treacă de vigilența oamenilor de pază.

Festivalul s-a bucurat de un mare succes

La Summer Well 2022 au cântat, printre alții, Arctic Monkeys, Nothing But Thieves, Șuie Paparude sau Jungle. Festivalul, care a ținut de vineri, 12 august, până aseară, s-a bucurat de un real succes, publicul fiind la înălțime. Chiar și solistul de la Nothing But Thieves, formație care a încheiat ediția din acest an, a mulțumit fanilor care au rezistat într-o ploaie mocănească.

„Best gig of the entire summer by far. Thank you, u are fantastic” (trad. rom. – Cel mai tare festival din această vară. Vă mulțumesc, sunteți fantastici), a declarat Conor Mason.

Val de reacții din partea martorilor

În momentul în care tinerii au vrut să se facă nevăzuți cu fotoliile, lumea din jur a reacționat imediat, criticând dur gestul lor.

„Uite-i, bă, pe ăștia, vor să iasă cu pufii din festival. Încercăm și noi?” – a spus ironic un bărbat; „Oare îi oprește cineva la ieșire? O să spună că le-au câștigat la vreun concurs”, a intervenit o fată; „Românisme, nu-mi vine să cred”, a completat o altă domnișoară; „Băi, dar se poate pe undeva să nu fie vreun român care să fure ceva. Ne facem de râs”, este replica dată de un alt martor; „Bine că sunt pahare de hârtie la bere, că altfel nu mai aveam din ce să bem toate zilele”, a glumit un alt bărbat.

Ce alți artiști au urcat pe scenă, duminică, 14 august