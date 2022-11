Ce au putut descoperi autoritățile într-un magazin din Giurgiu: „Unii operatori economici aleg să vândă gunoaie în loc de mâncare”

Siguranța alimentelor pe care le consumăm a devenit în ultima perioadă extrem de mică sau chiar inexistentă. Din păcate, România asistă la schimbări dramatice atunci când vine vorba despre calitatea poduselor care le sunt vândute cetățenilor. Așa se face că, tot mai des, comisarii ANPC găsesc o serie de nereguli în magazinele alimentare, lucru care îi îngrozește în adevăratul sens al cuvântului. Descoperă ce s-a putut găsi într-un magazin din Giurgiu în urma unui control de rutină.

În urma unui sondaj realizat recent de Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentelor a reieșit că principalii factorii care influențează decizia de cumpărare a clienților sunt siguranța alimentară și prețul, în timp ce gustul ocupă cel de-al treilea loc în clasament.

Astfel, 70% dintre românii care au participat la acest sondaj s-au arătat îngrijorați cu privire la aditivii din alimente sau băuturi, la toxiinfecţiile alimentare cauzate de contaminarea cu bacterii, virusuri sau paraziţi şi la reziduuri de pesticide din alimente, arată zf.ro.

Aceste îngrijorări îi fac pe cetățeni mai atenți la ceea ce consumă, ceea ce oferă o speranță legată de o creștere a conștientizării beneficiilor unei diete echilibrate și a unei alimentații sănătoase. Din păcate, există și situații greu de imaginat precum cea identificată de Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor (CJPC) Giurgiu după un control efectuat la un magazin care aparţine firmei Cristin Trans SRL, din satul Dobreni, comuna Vărăşti.

În urma descoperirii șocante, reprezentanții ANPC au decis închiderea magazinului pentru șase luni, dar și o amendă colosală de 30.000 de lei.

Neregulile în ceea ce privește modul în care sunt depozitate anumite alimente se găsesc și la case mai mari, astfel că și în București au fost sancționate mai multe lanțuri de magazine cunoscute, după identificarea anumitor produse neconforme la raft.

Din păcate, ceea ce s-a găsit la magazinul din Giurgiu întrece orice imaginație și creează revoltă în rândul cetățenilor și a responsabililor privind asigurarea Protecției Consumatorilor.

Astfel, în magazinul care aparţine firmei Cristin Trans SRL au fost găsite mezeluri oferite spre vânzare, care erau învelite într-un strat gros de mucegai. De asemenea, au fost găsite nereguli inacceptabile în toate zonele din magazine, astfel că nesiguranța alimentară în acest magazin a atins cel mai înalt nivel.

Dezamăgit de lipsa de responsabilitate și rușine față de sănătatea cetățenilor, însuși șeful Comisariatului Regional Muntenia, Ion Iordăchescu, a ținut să comenteze situația fără precedent pe contul său personal de Facebook, acolo unde a remarcat că unii operatori economici preferă să vândă gunoaie în loc de mâncare, chiar și într-un context economic extrem de greu.

”În această perioadă, când inflaţia este scăpată de sub control în toată zona Euro şi într-un context socio economic defavorabil, când toate preturile au luat-o razna, din păcate, unii operatori economici aleg sa vândă gunoaie in loc de mâncare. Astăzi am emis decizia de închidere a unităţii pe o perioadă de până la 6 luni”, a transmis acesta.