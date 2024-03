Ce au păţit Smiley şi Gina Pistol la Disneyland, în America. Detaliile care i-au dezamăgit: „Ceva interesant”

Smiley și Gina Pistol au petrecut o bună perioadă de timp în Statele Unite ale Americii alături de fiica lor, micuța Josephine, pentru că solistul era implicat în mai multe proiecte. Atunci când a avut puțin timp liber, Smiley a decis să meargă împreună cu Gina și fiica lor la Disneyland, însă experiența de acolo le-a lăsat un gust amar. Ce au pățit?

Pentru că avea mai multe proiecte în desfășurare în America, Smiley a decis să nu plece fără familia lui, așa că a decis să le ia pe Gina și pe Josephine cu el. În afara activităților muzicale, Smiley, Gina Pistol și Josephine au vizitat locuri celebre de la Hollywood, printre care și Disneyland. Din păcate, planurile pe care și le-au făcut înainte nu s-au potrivit deloc cu cele de la fața locului.

Pe rețelele de socializare, Smiley a povestit prin ce peripeții au trecut. Prima dată nu au prins loc, așa că și-au încercat norocul pentru a doua oară. Deşi au plecat devreme pentru a nu prinde aglomerat, cozile erau imense la Disneyland, iar parcările pline. În plus, pentru fiecare atracţie au stat câteva ori la cozi. Însă nu au reușit să intre în interiorul parcului tematic, pentru că erau prea mulți vizitatori.

„Entuziasm maxim! Ne-am trezit sâmbătă hotărâți să mergem la Disneyland. Am încercat să luăm bilete online, dar nu puteam în aceeași zi, așa că am zis să ne încercăm norocul direct acolo, la intrare, ca tot românul care nu renunță ușor. Ne-am îmbarcat în mașină și am condus o oră și ceva până în Anaheim. Cântece și voie bună, autostrăzi pe multe benzi, timpul a trecut repede. Dar cum ne apropiem de parc, aglomerație nevoie mare, parcarea plină ochi.

La security check puhoi de lume. Și uite cum vedeam eu șansele de a găsi bilete cum scad vertiginos. Unde mai pui că era și sâmbătă. Ajungem cu chiu cu vai la chioșcul de bilete și ce să vezi?! Nu mai aveau. Cum domnule, în ditamai parcul Disney nu mai încăpeau încă trei? Uite că nu. Și în America regulile se respectă cu sfințenie. Ceva interesant”, a povestit Smiley pe pagina personală de Instagram.