Smiley, din nou pieton. Ce a păţit artistul după ce a stat luni de zile fără permisul auto: „Cum se poate aşa ceva?”

Smiley, pe numele său real Tiberiu Andrei Maria, le-a destăinuit recent prietenilor virtuali că este din nou pieton. Deși mulți s-au grăbit să creadă că polițiștii i-au luat iar permisul de conducere, soțul Ginei Pistol a elucidat misterul. De data acesta, lucrurile stau cu totul diferit!

Smiley este iar pieton, după ce a rămas fără mașina personală! Luni întregi și-a ținut vehiculul în service, așa că a fost nevoit să fie pieton. Zilele trecute, solistul se bucura că bolidul a revenit iar în posesia lui. Fericirea nu a fost,însă, de lungă durată, căci mașina s-a stricat chiar a doua zi de când fusese reparată. Drept urmare, Smiley a reușit să conducă doar câteva ore, iar acum este din nou pieton. Mașina s-a reîntors la service, spre dezamăgirea lui!

„Nu o să vă vină să credeți, dar reiau jurnalul meu de pieton. Nu că mi-aș fi pierdut carnetul, dar am așteptat cinci luni să-mi iasă mașina din service, am așteptat după o piesă cinci luni. Ieri am luat mașina, în sfârșit, și astăzi s-a stricat iar. Cum se poate așa ceva, cum vă explicați? Să-ți dea mașina din service și ea să se strice a doua zi. Așa că mașina mea a revenit în service și eu sunt din nou pieton. Bine că mâine plec în Canada, cu avionulg”, le-a povestit artistul fanilor săi, pe Facebook.