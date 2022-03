Ce au păţit nişte români într-un magazin din Ucraina. Au fost şocaţi de reacţia vânzătoarei

Mai mulți români au ajuns în Ucraina pentru a întinde o mână de ajutor localnicilor în vremurile acestea. Un grup de cetățeni au decis ca la întoarcere să meargă la un magazin din Cernăuți pentru a cumpăra câteva lucruri. Ce s-a întâmplat acolo i-a uimit de-a dreptul. Reacția unei vânzătoare i-a lăsat pe mulți fără reacție. Povestea a ajuns rapid virală. ,,Lângă parcare am zărit un magazin deschis, ciudat pentru că majoritatea sunt închise”, a povestit unul din voluntari.

Mai mulți români au decis să sară în ajutor și după granițele țării noastre și au ajuns inclusiv în Ucraina pentru a aduce cetățenilor câteva lucruri.

Un grup a hotărât ca la întoarcere să meargă într-un magazin din Cernăuți pentru a cumpăra câteva lucruri. Cei din urmă au descărcat mai multe alimente și medicamente și au avut parte de o surpriză deloc plăcută la întoarcerea în țară.

Gheorghe Ignat este un sportiv de la noi care practică luptele greco-romane, multiplu campion național și internațional, originar din Suceava.

Acesta s-a implicat activ în ajutorarea refugiaților imediat după invazia Ucrainei. Bărbatul a povestit pe pagina sa de Facebook ce s-a întâmplat recent.

„Povestea acestor două pungi de plastic. Ieri când ne întorceam din Ucraina, după ce am descărcat alimente și medicamente în cateva camioane și busuri care au luat calea Kievului, chiar la ieșire din Cernăuți am oprit pe partea dreaptă pentru a aștepta o mașină a convoiului nostru care s-a rătăcit.

Lângă parcare am zărit un magazin deschis, ciudat pentru că majoritatea sunt închise, am intrat in magazin cu dorința să cumpăr cateva sucuri acidulate bune tare, care nu se găsesc în România, e o băutură carbogazoasă preferată de pruncii noștri.

În magazin rafturile pe jumătate goale, însă în vitrina frigorifică mai erau din acele sucuri pe care le căutam, am luat cateva, am luat și o pungă de chipsuri, ceva fructe, apoi am mers la casa de marcat, zicând către doamna casieriță”, a început sportivul să povestească.