Ce au păţit nişte români care au mers în Constanţa la plajă. Au povestit tot, de asta mulţi aleg Grecia

Pentru vara anului 2022, celebrele stațiuni din județul Constanța au cam fost ocolite de turiștii români. Multă lume s-a plâns de prețurile piperate raportate la condițiile de cazare sau mâncare, alegând să petreacă în Bulgaria sau Grecia. Un internaut a încercat să afle de ce este evitat litoralul românesc, iar răspunsurile nu au întârziat să apară.

De ce românii preferă Grecia în locul Constanței

Dacă în anii anteriori, plajele din Mamaia, Vama Veche sau Saturn erau arhipline, moda s-a schimbat în 2022, mulți turiști preferând stațiunile din afara țării pentru a-și petrece vacanța de vară. De ce lumea fuge de Marea Neagră? Întrebarea a pus pe jar internetul! Iată ce răspunsuri a primit un român pe rețelele sociale.

„De ce turiștii evită Constanța și Mangalia, orașe cu atracții turistice extraordinare, plaje neaglomerate, frumos amenajate și foarte ieftine? Pentru că atracțiile sunt cultural educative și nu își etalează nimeni lanțurile și dintii și nu se pot lăuda acasă cu cât au cheltuit, nu pot hateri pe cinste pe grupuri?”, a scris românul pe grupul de recenzii „Am fost acolo”.

Părerile oamenilor sunt împărțite

În dreptul postării au apărut mai multe răspunsuri și argumente. Iată ce părere au oamenii despre Constanța și Mangalia.

„Mulți nu aleg Mangalia sau Constanța pentru că sunt orașe-stațiuni. Eu prefer stațiuni unde sa nu văd blocuri,autobuze, troleibuze și nimic din ceea ce îmi amintește de oraș. Vreau la mare să stau într-o stațiune unde să simt ‘atmosfera’ estivală de litoral, să văd în jur doar hoteluri și terase .

Mangalia mi-e dragă (poate am trăit acolo într-o viață anterioară ,am vizitat-o ,mi-a plăcut dar am stat cazat doar in Venus,Cap Aurora , Jupiter sau Neptun. Micuțele stațiuni-surori lipite una de alta ca într-o îmbrățișare rămân preferatele mele chiar dacă-s hulite de mulți”, a explicat un internaut.

„Mi-a fost destul”

Altcineva are o altă părere: „Eu nu mai aleg Constanta sau Mangalia pentru ca nu mai am ce sa vizitez. Nu abunda in muzee si locuri deosebite”, în timp ce un alt turist a intervenit: „Își alege fiecare ce-și dorește. E democrație! În ultimii 25 de ani o singură dată am fost la Mamaia și mi-a fost destul. În rest, Bulgaria, Grecia, Turcia, Muntenegru, Italia”.

Totuși, indiferent de destinația turistică aleasă, fie că vorbim de România, Turcia, Grecia, Bulgaria etc., important este să te simți bine, iar serviciile de cazare să fie pe măsura prețului dat pe sejur.