Locul spectaculos din Grecia de care românii habar nu au. E mai frumos decât orice plajă, nu e nici aglomerat

Românii aleg an de an să își petreacă vacanța de vară în Grecia. Aceștia adoră peisajele, prețul unui sejur este potrivit multor buzunare, iar ospitalitatea este la ea acasă. Deși unii turiști au senzația că au văzut tot ce se poate de aici, nu este chiar așa. Există un loc spectaculos în Grecia de care puțini au habar. Trebuie să te întorci în concediul de vara viitoare pentru cele mai frumoase amintiri acolo. Cu siguranță o să îți schimbi lista destinațiilor!

Românii cred că știu deja totul despre Grecia pentru că aleg această destinație aproape în fiecare an de o bună perioadă. Iată că mulți se grăbesc să tragă această concluzie. Există un loc pe care unii turiști l-au descoperit de curând. Dacă aveai de gând să schimbi locul în concediul din vara viitoare, nu mai face asta.

Trebuie să călătorești în Grecia special pentru acest loc magnific și plin de liniște și peisaje de vis. În cazul în care iubești fotografia, ai la îndemână frumuseți nenumărate ale naturii pe care să le surprinzi. O turistă a postat pe grupul Forum Grecia pentru a oferi tuturor pontul.

Aceasta a adus în prim-plan câteva detalii despre vizitele recente. De asemenea, cea din urmă a recomandat oamenilor să facă neapărat o vizită și ,muzeului’ Kalarites, care este în realitate o casă-muzeu cu multe povești.

Ea a postat inclusiv și traseul făcut:

-canionul Vikos Gorge (regiunea Zagori) -cel mai adânc canion din lume;

-padurea de piatră (lângă Monodendri);

-piscinele naturale ( Papingo);

-satul Kalarites (sat din piatră, răsărit de nicăieri pe buza muntelui; sat de vlahi, asemeni întregii zone în care se afla);

-cascada Kouiassa;

-manastirea Kipina.

,,Am întâlnit vlahi bătrâni ce vorbeau într-o română greu de înțeles(însă sentimentul e tare plăcut), undeva în creierii munților, unde nu se încumeta prea mulţi străini să ajungă ( drumul e dificil însă merita din plin!).

Am atașat câteva poze în care am surprins, amatoriceşte, doar o parte a comorilor ascunse acolo.

Atât în Monodendri cât și în Kalarites, am întâlnit oameni foarte săritori și atenți. Recomand ambele cazări: hotel Ladias (Monodendri) și Napoleon Zaglis guest house (Kalarites). Ambele sate sunt construite din piatră, au dimensiuni reduse și un vibe senzațional!

Recomand în Kalarites o vizită la „muzeu”-muzeul este de fapt o casă foarte veche, aflată în centrul satului; o casa-muzeu-magazin (așa cum precizează proprietara, o fostă profesoară (acum pensionara) din Kalarites care a păstrat obiecte cu valoare sentimentală și nu numai, încă din vremea bunicului său-multe dintre ele sunt scoase la vânzare)”, a fost mesajul unei internaute pe grupul menționat.