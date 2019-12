Ce au observat oamenii pe balconul apartamentului Vioricăi Dăncilă din Videle. Ce spun vecinii despre fostul premier

După eșecul din turul doi al alegerilor prezidențiale și după loviturile primite din partea colegilor de partid, Viorica Dăncilă s-a întors, sau cel puțin așa spun ci apropiația, la viața de dinainte. Din declarația sa de avere s-a aflat că are un apartament de aproximativ 100 de metri pătrați, tocmai în orașul Videle.

Ce au observat oamenii pe balconul apartamentului Vioricăi Dăncilă din Videle

Conform datelor existente fostul Prim-Ministru are trecut în buletin, ca localitate de reședință, orașul Videle, unde deține un apartament pe care l-a achiziționat împreună co soțul, fiind măritată de trei decenii cu acesta. Cristinel Dăncilă este manager și activează la o mare companie. Viorica Dăncilă are un băiat, pe Victor , în vârstă de 26 de ani acum, pe care l-a înfiat în 1990 și de care este foarte mândră.

Reporterii de la wowbiz.ro au făcut o vizită în orașul de reședință al Vioricăi Dăncilă și au aflat de la vecinii acesteia că, și acum, chiar dacă a ocupat una din cele mai înalte funcții în stat, este un om normal, civilizat, gospodar, care se ocupă, atât cât îi permite timpul, de locuința din Videle. Aceștia au constat la fața locului că Viorica Dăncilă, o femeie aranjată și elegantă la locul de muncă, este și o gospodină desăvârșită, când au văzut rufele întinse la uscat pe balconul apartamentului.

Ce spun vecinii despre fostul premier