Ce au mâncat Cristina Șișcanu şi Mădălin Ionescu de 44 de euro, în Grecia? Preţurile au uimit-o pe vedetă: „Nu mi-a venit să cred”

Cristina Șișcanu se află în vacanță în Grecia alături de soțul ei, jurnalistul Mădălin Ionescu, și de cei doi copii, Filip și Petra. Familia se bucură de zile însorite, peisaje spectaculoase și, desigur, de deliciile gastronomiei elene, surprinzându-și fanii cu prețurile accesibile ale meselor luate pe terasele din Grecia.

Cristina Șișcanu, uimită de prețurile din Grecia: ”Oamenii ăștia ce câștigă?”

Cristina Șișcanu a împărtășit pe Instagram experiența unei mese în familie, care i-a lăsat un semn de întrebare privind prețurile.

”Am plătit doar 44 de euro. Am avut salată grecească, un tzatziki, două souvlaki și puțină panceta, toate cu cartofi prăjiți, plus mâncarea lui Filip, plus vin, și ne-a mai și rămas jumătate de litru de vin. Și apă și pâine. Tare! Eu nu înțeleg cum. Oamenii ăștia ce câștigă? Că nu înțeleg.”, a spus vedeta în videoclipul postat pe rețelele sociale.

Aceasta a arătat că, pentru o familie întreagă, prânzul a fost nu doar gustos, ci și surprinzător de accesibil, iar porțiile au fost generoase, însoțite de vin și apă.

Bucuria gusturilor elene

În afară de surpriza plății, Cristina și Mădălin au apreciat autenticitatea preparatelor. Salata grecească, tzatziki-ul cremos și souvlaki-ul bine condimentat au făcut deliciul familiei, iar panceta și cartofii prăjiți au completat meniul într-o manieră tradițională, așa cum se așteaptă turiștii care vizitează Grecia.

Mădălin Ionescu a lăudat și el ospitalitatea grecilor și calitatea produselor. Prezentatorul a subliniat atmosfera plăcută a terasei și modul în care personalul a servit întreaga familie, creând o experiență completă de vacanță.

Vezi și Românii şi-au însuşit o insulă din Grecia. „Thassos, pământ românesc”, expresia din ce mai des întâlnită: „8 din 10 maşini sunt de România”!

Prețuri accesibile, experiență de neuitat

Această experiență culinară i-a uimit pe cei doi soți, care au descoperit că, în Grecia, prețurile nu reflectă întotdeauna complexitatea și gustul preparatelor. Pentru mulți turiști, astfel de mese reprezintă un adevărat raport calitate-preț, care face vacanța mai plăcută.

”44 de euro masa la restaurant pentru patru persoane? ! Nu mi-a venit să cred! Și am comandat mâncare muuulta!”, a scris vedeta în descrierea clipului postat în mediul online.

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu și-au continuat astfel călătoria, împărtășind fanilor impresiile despre gastronomie, peisaje și momentele petrecute împreună cu cei doi copii, demonstrând că o vacanță reușită combină relaxarea cu descoperirea culturii și bucătăriei locale.

Vezi și Cea mai bună perioadă să mergi în Grecia. Descoperă avantajele extrasezonului pentru o călătorie unică!