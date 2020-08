Ce au găsit anchetatorii în casa lui Emi Pian. Avocata lui, detalii noi despre fostul lider al Duduienilor

Lucrurile se pre că se încing în cazul clanului de interlopi, ”Duduianu”, după moartea fostului lider, Emi Pian. Autoritățile, imediat după înmormântare, au decis să facă razii în locuința fostului iterlop, sub justificare căutării unor probe în cazul crimei din Giulești și nu numai, având în vedere că pe rol sunt dosare grele în care sunt aduse acuzații grave membrilor clanului ”Duduianu”.

Ultimele informații vorbesc despre o npuă descindere cu mandat a procurorilor care se ocupă de cazul crimei din Giulești, crimă în urma căreia fostul interlop Emi Pian a decedat. Procurorii, după cum declară avocata familiei, au justificat noua descindere prin faptul că vor să găsească noi dovezi în cazul menționat pentru a putea pune cap la cap, corect, filmul evenimenteleor, și pentru asta au nevoie de dovezi. Avocata familiei fostului interlop, Violeta Podolianu, acuză defapt abuzul organelor de control, spunând că adevăratul motiv pentru această nouă descindre fiind cu totul altul.

Așa cum vă relatam mai devreme, imediat după decesul și, respectiv, înmormântarea fostului lider Emi Pian, procurorii au decis să facă noi controale în vila din cartierul Rahova a fostului șef al clanului ”Duduienilor”, sub pretexul elucidării corecte a firului evenimentelor din noaptea de luni spre marți, 4 august a.c. Avocata familie, Violeta Podolianu, în schimb, acuză organele de control de abuz, declarând că ceea ce se întâmplă nu are legătură cu motivele invocate inițial de procurori.

„Nu au fost găsite haine din seara aceea. A fost găsit doar un cuțit pe care îl are orice om în gospodărie. (…) Emi nu era o persoană agresivă. Nu a deranjat niciodată pe nimeni, nu umbla cu cuțite. Daca as putea sa fac o supozitie – sunt clientii mei si ii cunosc de peste 20 de ani – as spune ca este putin inegal tratamentul (la care sunt supusi membrii clanului -n.r.) avand in vedere ca Emi a fost omorat. Eminu era o persoana agresiva, nu umbla cu cutite, nu a deranjat niciodata pe nimeni – ma refer ca si comportament in societate. Aceasta este dispozitia procurorilor, ne supunem”, a afirmat Violeta Podolianu, avocata lui Ciprian Pian.