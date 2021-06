Ce au făcut Viviana Sposub și George Burcea azi. Imaginea o va înfuria pe Andreea Bălan

Se mărește, oare, familia Vivianei Sposub și a lui George Burcea? Imaginea o va înfuria pe Andreea Bălan și i-a pus pe jar pe internauți. Ce fotografie a postat frumoasa brunetă pe rețelele de socializare i-a șocat pe fani. Despre ce este vorba, de fapt. S-au îngrămădit să îi felicite.

Bombă în showbiz! Este sau nu Viviana Sposub însărcinată? Fosta asistentă TV de la Vorbește Lumea și-a ținut fanii în emoții după ce s-a postat cu un test de sarcină, în urmă cu doar câteva zile. Chiar dacă admiratorii celor doi au fost entuziasmați de a vedea dacă cele două vedete vor deveni sau nu părinți, Viviana Sposub și George Burcea nu au făcut niciun anunț momentan.

George Burcea mai are două fetițe din căsătoria cu artista Andreea Bălan, Ella și Clara, pe care le iubește mai presus de orice. Actorul și partenera lui de viață s-au cunoscut pe vremea când erau ambii concurenți la emisiunea Ferma de la PRO TV:

„Nu a fost nimic sexual de la început. Asta mi-a plăcut cel mai mult în ceea ce privește legătura cu Viviana, pentru că nu a fost nimic sexual de la început (…). Între noi s-au petrecut lucrurile atât de natural timp de o lună de zile, încât am lăsat cumva amândoi sentimentele să iasă și să vedem părțile bune în celălalt. Și să acumulăm energie, dragoste, sentimente și tot ce vreți voi. Mi-a fost destul de greu fără ea și cred că și ei i-a fost foarte greu”, declara atunci George Burcea.

Andreea Bălan și-a găsit fericirea alături de Tiberiu Argint, iar acest lucru pare să o fi ajutat pe blondină să revină la sentimente mai bune în ceea ce-l privește pe fostul ei soț.

Artista a mărturisit că l-a iertat pe George Burcea și chiar dacă i-a fost greu să recunoască acest lucru, separarea a fost inevitabilă pentru cei doi părinți ai Ellei și Clarei.

„Da, l-am iertat pe George Burcea. Da, dar nu pot spune mai multe pentru că suntem în proces de divorț. Am ajuns la concluzia ca eram în etape diferite în viața, nu eram în același punct. Da, credeam că o să fiu soție toată viața, asta mi-am dorit când am îmbrăcat rochia de mireasă. Nu regret nimic, nici pe el, datorită lui am două fetițe minunate”, a spus Andreea Bălan în cadrul podcastului lui Cătălin Măruță de pe Youtube.