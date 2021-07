Ce au făcut Van Damme și Dani Mocanu într-un hotel din București. Imaginile s-au viralizat instant

Imaginile controversate cu Jean Claude Van Damme continuă să apară. După ce miercuri, 21 iulie, a fost filmat de către un grup de clujeni ascultând manele în mașină, de data aceasta Van Damme s-a împrietenit cu nimeni altul decât Dani Mocanu. Ce s-a întâmplat în camera de hotel a actorului.

Și atunci când credeai că le-ai văzut pe toate, încă mai există ceva care te poate mira. După ce miercuri a fost surprins ascultând o manea cântată de Tzanca Uraganu, Jean Claude Van Damme a primit dedicații muzicale de la nimeni altul decât Dani Mocanu.

Reputatul actor de la Hollywood s-a distrat de minune pe holul unui celebru hotel din București, acolo unde autointitulatul rege al manelelor din România i-a făcut o dedicație de zile mari.

Van Damme a zâmbit, a aplaudat, a dansat și s-a îmbrățișat cu Dani Mocanu, moment pe care manelistul l-a imortalizat într-un videoclip pe care l-a urcat pe Youtube.

Jean Claude Van Damme a revenit în România și a fost surprins într-o ipostază inedită. Celebrul actor a fost filmat de un grup de clujeni în timp ce asculta manele.

În videoclipul LIVE de pe Facebook, Jean Claude Van Damme poate fi văzut fumând o țigară, uitându-se la camera de filmat a telefonului mobil, ascultând o piesă de-a manelistului Tzanca Uraganu. Actorul se află din nou la noi în țară, iar de curând s-a filmat alături de Chef Hadad, în cursul serii de marți, 20 iulie.

Văzând că este filmat, JCVD l-a rugat pe conducătorul auto să oprească filmulețul, deoarece nu dorește să apară pe rețelele de socializare, lucru care nu s-a întâmplat, deși șoferul l-a asigurat că nu va distribui filmulețul.

„No, no! Not good for social network (traducere: „Nu este OK pentru social media)” , a spus JCVD pe filmare.