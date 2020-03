Ce au făcut toți jucătorii și antrenorii reprezentați de Anamaria Prodan. Gestul care va trezi lumea fotbalului

În plină criză epidemiologică, jucătorii și antrenorii reprezentați de Anamaria Prodan au făcut un gest care cu siguranță va trezi lumea fotbalului. Lupta împotriva pandemiei de coronavirus i-a unit pe toți în aceste momente.

Anamaria Prodan se implică și ea în lupta pentru combaterea virusului care dă fiori planetei. Recunoscută ca o persoană care atunci când își pune ceva în cap, nu se lasă până nu obține rezultatul scontat, impresarul și-a mobilizat jucătorii și antrenorii pe care-i reprezintă pentru a dona bani pentru cei ce se află în prima linie în lupta împotriva pandemiei de coronavirus.

Dennis Man, Ionuț Panțâru, Iulian Cristea, Darius Olaru, Andrei Vlad, Robert Ion, Tudor Moldovan, Adrian Șut, Valentin Gheorghe, Claudiu Belu, Dinu Graur, Gabriel Simion, Marian Drăghiceanu, Dan Alexa, Alin Chița, Florentine Petre, Dănuț Coman, Gabriel Tamaș sunt doar o parte din cei care au donat instant sume de bani în urma unui teledon organizat de Antena 1, anunță ProSport.

Apelul la solidaritate a avut ecou în rândul oamenilor de sport din România. Gestul jucătorilor și antrenorilor impresariați de Anamaria Prodan a fost urmat și de alte persoane implicate în fenomenul sportiv, în funcții de conducere chiar de la nivel înalt.

Ion Țiriac, care nu mai are nevoie de nicio prezentare, Ionuț Negoiță, acționar la Dinamo și Marius Vizer, președintele Federației Internaționale de Judo, s-au numărat printre cei care au făcut donații consistente în același teledon.

Cei trei au donat câte 100.000 de euro pentru a cumpăra aparatura necesară spitalelor în lupta pentru combaterea COVID-19.

Și Gică Popescu, în prezent în conducerea clubului Viitorul, a donat 30.000 de lei.

„Mă bucur că oameni au răspuns acestui demers. Se spunea că suntem în război, e unul în care nu cunoaștem inamicul, nu știm armele cu care ne putem bate cu el, dar sunt convins că vom învinge. Trebuie să fim uniți și responsabili. Ne vom revedea victorioși, bucuroși că am trecut peste greutăți. Să fim resposabili, să ascultăm autoritățile, să stăm acasă. Întotdeauna am învins când am fost uniți și vreau să fac și eu o mică donație, de 30.000 lei”, a spus fostul internațional.