Ce au făcut prietenii Simonei Halep când l-au cunoscut pe iubitul ei. Totul a fost surprins, în public

Simona Halep l-a prezentat pe Toni Iuruc prietenilor săi. Acești au fost surprinși distrându-se enorm de mult, semn că cei care o înconjoară pe campioana noastră l-au plăcut pe alesul inimii sale.

Simona Halep, întâlnire de gradul zero între iubit și grupul de prieteni

Simona Halep și milionarul machedon au încetat de o bună bucată de vreme să-și mai ascundă iubirea. Recent, campioana noastră și-a prezentat iubitul prietenilor săi. Cei în care Halep are încredere pare că s-au bucurat mult de prezența lui, astfel că au fost surprinși numai cu zâmbetele până la urechi la localul unde au decis să ia masa. Primul român care a câștigat turneul londonez pare că are o viață perfectă la cei 27 de ani. Aceasta radiază de fericire datorită lui Toni Iurac și are performanțe excepționale. Jucătoarea de tenis a ales să se îmbrace într-o rochie de vară colorată pe care i- a accesorizat cu o pereche de adidași, neabătându-se de la preferințele vestimentare de atâția ani.

Frumosul cuplu a decis ca în jurul orei 23:00 să se retragă. De asemenea, familia lui Halep este deschisă în relația ei cu Iuruc. Părinții sportivei nu țin cont de trecutul zbuciumat al bărbatului, având la activ două mariaje eșuate. Recent, Simona a ieșit la plajă în Mamaia alături de fratele său, iubitul, un văr și copiii lui.

Halep este în cea mai bună perioadă din viața sa

Simona Halep se poate mândri cu reușite excepționale la doar 27 de ani și, mai nou, și cu o poveste frumoasă de iubire. Familia o sprijină mereu și îi este alături la fiecare pas important, lucru primordial pentru victoriile sale și nu numai. Amintim că celebra jucătoare de tenis a câștigat recent turneul de la Wimbledon și a devenit primul român care a avut parte de victorie la Londra.