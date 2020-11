Ce au făcut interlopii din Olt la o înmormântare. Cum a procedat Poliția

Interlopii din Olt au stat față-n față cu legea într-un moment extrem de trist pentru ei. Unul din cei mai importanți interlopi din Olt a fost înmormântat. Poliția a intervenit cu zeci de amenzi.

Ce au făcut interlopii din Olt? Poliția a intervenit

Polițiștii din Drăgănești-Olt au dat amenzi pe bandă rulantă unor persoane care au participat la o înmormântrae fără să se conformeze măsurilor impuse de către oficiali în contextul crizei sanitare. Niciunul din cei prezenți nu purta mască de protecție și nici nu respecta distanța indicată de autorități. Oamenii legii s-au sesizat în urma unor filmulețe ajunse în mediul online. În acestea apar aproximativ 50 de persoane, arată Mediafax.

România Tv a susținut că e vorba despre înmormântarea unui interlop local. După ce au văzut imaginile de pe rețelele de socializare, polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt, Poliția Drăgănești-Olt și Serviciul de Acțiuni Speciale s-au deplasat la fața locului. Aici au fost aplicate 12 sancțiuni contravenționale în valoare de 3.000 de lei, inclusiv celui care a organizat înmormânatarea, conform Legii 55 din 2020. Oamenii au mâncat și au jelit fără să țină seama de regulile din aceste vremuri. Prin mulțime s-au văzut doi cali albi și un taraf imens de lăutari. Martorii susțin că este vorba despre înmormântarea lui Gelu Mondialu’. La tristul eveniment a fost prezent și celebrul manelist Leo de la Kuweit.

Obligativitatea purtării măștii de protecție

a) ) angajatul este singur în birou sau se află minim 2 m între persoanele din acel birou, cu condiția aerisirii camerei, cel puțin la două ore și se asigură dezinfecția suprafețelor;

b) persoana suferă de boli care afectează capacitatea de oxigenare;

c) persoana desfășoară activitați fizice intense și/sau în condiții de muncă solicitante (temperaturi ridicate, umiditate crescuta, etc.);

d) prezentatorii TV și invitații acestora, cu condiția respectării distanței de 3 metri între persoane;

e) vorbitorii în public cu condiția respectării distanței de 3 metri

f) elevii/studenții doar în timpul orelor de curs, dacă se respectă distanțarea corespunzătoare

g) copiii cu vârsta mai mică de 5 ani.

(4) Triajul epidemiologic constă în:

a) măsurarea temperaturii prin termometru noncontact (temperatura înregistrată nu trebuie să depășeasca 37,3 C);

b) observarea semnelor și simptomelor respiratorii (de tipul: tuse frecventă, strănut frecvent, stare generală modificată);

c) dacă temperatura înregistrată depășește 37,3 C, se recomandă repetarea măsurării temperaturii, după o perioadă de 2-5 minute de repaus;

d) dacă se constată menținerea unei temperaturi peste 37,3 C sau/și prezența altor simptome respiratorii, persoanei nu i se permite accesul în incintă;

e) dacă temperatura înregistrată nu depășește 37,3 C și nu prezintă alte simptome respiratorii, se permite accesul în incintă, prin preluarea acestuia de la intrare de către un angajat, cu înregistrarea biroului/camerei/ departamentului unde va merge.