Ce au făcut împreună Dana Budeanu şi Emil Rengle de la Survivor România 2022. Puțini români știu asta VIDEO

Puțini români știu acest detaliu despre concurentul de la „Survivor România 2022“, și anume că Emil Rengle a participat la emisiunea „Uite cine dansează“ alături de Dana Budeanu, însă pentru puțină vreme. Planurile celor doi s-au năruit după ce creatoarea de modă a suferit o accidentare destul de serioasă în timpul repetițiilor. Mai multe detalii, în paragrafele următoare.

În urmă cu câțiva ani, mai exact în 2017, Emil Rengle și Dana Budeanu urmau să facă show împreună la emisiunea „Uite cine dansează“, însă vedeta s-a accidentat în timpul repetițiilor, rupându-și o coastă și fisurându-și o alta. Ca urmare, cei doi au decis să se retragă din competiție.

Anunțul abandonului a fost făcut la finalul celei de-a doua ediţii a show-ului de la Pro TV, după ce creatoarea de modă a ajuns la spital din cauza durerilor puternice, acolo unde a avut parte de cele mai bune îngrijiri, recuperarea fiind completă.

Vedeta s-a străduit din greu să învețe mişcările de dans ale stilului pe care ar fi trebuit să-l prezinte în cea de-a doua ediţie „Uite cine dansează!“, dorindu-și să rămână în ringul de dans. Totuși, atât ea, cât și partenerul ei au fost nevoiți să renunțe la competiție din cauza accidentării.

Nu ştiu ce să spun, însă am să transmit tuturor cuvintele ultimului prinţ în viaţă al intelectualităţii româneşti, Neagu Djuvara: «Îmi lipseşte dansul. Am fost un pătimaş al dansului. Faptul că la 99 de ani nu mai pot, de altfel, nu mă mai pofteşte nimeni ca să mai dănţuiesc în momentul de faţă, este lipsa cea mai mare pe care o resimt acum. Dansul era o nebunie…»“, declara atunci Dana Budeanu.

Emil Rengle, partenerul şi coregraful Danei Budeanu la „Uite cine dansează!“, puncta însă atunci că, deși a fost scurtă, experiența trăită a fost una cât se poate de intensă.

„Experienţa de la «Uite cine dansează!» s-a dovedit a fi atât pentru mine, cât şi pentru Dana, una pe cât de scurtă, pe atât de intensă. Participarea la această emisiune mi-a adus aminte de un lucru pe care mulţi oameni îl uită: femeile sunt fragile şi vulnerabile. Iar eu am avut momente în care am uitat treaba asta în timpul repetiţiilor. Spun asta pentru că Dana este unul dintre cei mai ambiţioşi şi puternici oameni pe care îi cunosc, iar atitudinea şi forţa ei interioară m-au făcut să uit fix de fragilitatea care le face pe femei atât de speciale.

Şi eu şi Dana împărtăşim cumva aceeaşi viziune asupra existenţei noastre şi anume că viaţa trebuie trăită la intensitate maximă. Asta am încercat să dobândim în perioada scurtă în care am făcut parte din acest proiect minunat. Am vrut să ne depăşim limitele şi poate că am tras prea mult de noi şi, din nefericire, nu tot timpul voinţa şi tăria de caracter sunt în concordanţă cu puterea noastră fizică. A fost o plăcere să dansez alături de Dana şi sunt convins că vom mai dansa în multe alte ocazii împreună. Le urez succes colegilor noştri şi îi voi urmări cu emoţie în fiecare luni seară“, mărturisea Rengle.