Alexandra Ungureanu, la Survivor? Ce spune îndrăgita artistă despre participarea la reality show-ul de la Pro TV. EXCLUSIV

Alexandra Ungureanu a cucerit inimile telespectatorilor la „Bravo, ai stil! Celebrities”, demonstrând că are un simț stilistic dezvoltat. Vedeta a participat și la Asia Express, iar fanii au putut să vadă latura ei de luptătoare. Acum, mulți se întreabă dacă artista se gândește să participe la Survivor.

Alexandra Ungureanu este o cântăreață extrem de versatilă, așa că nu zice nu atunci când vine vorba despre o nouă provocare! Fanii au putut să o cunoască mai bine atunci când a participat la „Bravo, ai stil! Celebrities”. În cele din urmă, vedeta a reușit să fie marea câștigătoare din sezonul său.

Ulterior, ea a participat și la Asia Express, un show dificil, care le face pe vedete să își depășească limitele. Alexandra Ungureanu nu regretă experiența, bucurându-se enorm de tot ce s-a întâmplat acolo. Atunci când vine vorba de Survivor, aceasta consideră că este un proiect ofertant, dar greu.

„Greu de zis, e un proiect foarte ofertant, din punct de vedere personal, nu prea are legătură cu partea artistică. Este loc și de divertisment din când în când pentru a se detensiona atmosfera. Totuși, are legătură cu cine ești tu ca om, cu educația, cu tot ce s-a clădit în tine în această direcție.

Am văzut că ies la iveală tot felul de laturi ale oamenilor de acolo. Este foarte greu proiectul. Este diferit de Asia Express, deși acest proiect mi-a plăcut la nebunie, nu regret o secundă că am participat, chit că am plecat cu niște așteptări și cumva a fost diferit. A fost absolut genial proiectul.”, a spus Alexandra Ungureanu, în exclusivitate pentru playtech.ro.