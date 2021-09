Ce au făcut Diana Bișinicu și Gigi Becali împreună. Cântăreața a mărturisit abia acum (exclusiv)

Diana Bișinicu nu mai are nevoie de niciun fel de introducere. Este una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste din România, supranumită „cântăreața preferată a lui Gigi Becali”. Care este, de fapt, relația dintre solistă și patronul de la FCSB.

Cu toții știm că Gigi Becali este un împătimit al muzicii sale tradiționale. Controversatul milionar de origine aromână este un om extrem de credincios, un familist convins, iar la nunțile machedonești iubește să se distreze alături de familie, rudele apropiate și cei mai buni prieteni.

Printre cântăreții apreciați de latifundiarul din Pipera se numără și Diana Bișinicu. Fosta componentă a trupei Pops ar fi fost supranumită „cântăreața preferată a lui Gigi Becali”, deși ea a mărturisit că patronul FCSB nu i-ar fi spus niciodată acest lucru.

Cu toate acestea, Diana Bișinicu mărturisește că a cântat de câteva ori cu Gigi Becali pe aceeași scenă, la anumite evenimente, când artista i-a pasat microfonul afaceristului, pentru a se bucura de unele dintre melodiile sale favorite.

„Mie nu mi-a zis niciodată asta, am cântat și cu el, i-am dat microfonul. Noi, între noi, aromânii, agreem muzica noastră, ni se umple sufletul de bucurie indiferent cine cântă”, a declarat frumoasa șatenă, în exclusivitate pentru redacția playtech-impact.ro .

Pandemia de coronavirus le-a adus câteva dificultăți marilor artiști, iar unii dintre ei au fost nevoiți să se reprofileze. Diana Bișinicu câștigă bani frumoși din afacerea sa cu verighete, iar recent artista s-a întors de la cel mai mare târg de bijuterii din Europa.

„Sunt foarte aglomerată cu magazinul, toată vara așa am fost. Normal că nu ca-n ceilalți ani, înainte mergeam la toate târgurile, erau vreo șapte numai în București și altele și-n țară. Am fost, recent, la cel mai mare târg de bijuterii din Europa, de la Vicenza.