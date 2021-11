Ce au descoperit medicii în creierul unui bărbat. Era acolo de 10 ani

Uluitor ce au descoperit medicii în creierul unui bărbat. Acesta fusese spitalizat cu crize misterioase, iar diagnosticul a fost cu totul neașteptat. Nu a fost însă un caz singular.

Ce au descoperit medicii în creierul unui bărbat

Un bărbat cu crize misterioase a fost diagnsosticat cu o tenie ce trăia în creierul lui de zece ani. De precizat este că consumul de carne de porc negătită corespunzător ori ținută în condiții precare poate să provoace o astfel de infecție parazitară.

Astfel, medicii i-au spus bărbatului că teniile trăiau în creierul său fără să fie detectate, conform unui unui studiu de caz publicat în The New England Journal of Medicine.

Bărbatul de 38 de ani părea sănătos complet, până când, întrr-o noapte, a fost găsit de soția sa pe podea, tremurând și ”vorbind aiurea”. A fost spitalizat ulterior, iar medicii i-au dat tratament pentru o criză. Însă ei au observat că nu își revenea și nu răspundea la întrebări. De precizat este că acesta avea antecedente notabile de boală, nu luase medicamente ori droguri și nu a prezentat vreun simptom până la crize.

În urma testelor, echipa Spitalului General din Massachusetts i-a pus diagnosticul de cisticercoză, adică infecție cu tenie, diagnostic confirmat prin scanări ale creierului și teste de sânge.

Astfel de infecții cu tenii pot trece neobservate ani de zile și chiar pot ajunge la creier, provocând convulsii. Conform studiului de caz, cu 20 de ani mai devreme, bărbatul emigrase dintr-o zonă rurală din Guatemala, acolo unde bolile legate de paraziți sunt endemice. Printre simptomele infecției, se numără tulburări digestive, pierdere în greutate și dureri abdominale. Doar că parazitul nu rămâne neapărat în sistemul digestiv, ci poate migra în tot corpul, în mușchi și în creier prin fluxul sanguin.

Cazuri similare

Un caz similar de convulsii legate de paraziți a fost și în 2019, când un bărbat de 43 de ani din China s-a plâns de dureri de cap, fapt care a dus la descoperirea a sute de tenii în interiorul creierului său. Simptomele au debutat la aproape o lună după ce a mâncat o tigaie picantă de porc.

De menționat este că se poate întâmpla ca apariția simptomelor să vină la ani de zile chiar, întrucât ouăle paraziților pot sta la pândă în interiorul corpului fără a provoca un răspuns imunitar, anunță Ars Technica.

Trebuie spus și că cel mai bun mod de a preveni tenia este de a găti carnea, mai ales cea de porc, la o temperatură internă de cel puțin 145 până la 160 de grade Fahrenheit, conform CDC. De asemenea, sfatul specilialiștilor este și spălatul pe mâini și spălatul oricărei farfurii sau ustensile, după ce s-a intrat în contact cu carnea crudă.