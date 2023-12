Ce artişti vor urca pe scenă, la Untold 2024. Sam Smith, invitatul special. Cât costă biletele

Entuziasmul crește în rândul fanilor muzicii și festivalurilor, deoarece organizatorii festivalului Untold 2024 au dezvăluit primele nume confirmate pentru cea de-a noua ediție a evenimentului spectaculos. Festivalul, programat să aibă loc în perioada 8-11 august 2024, la Cluj-Napoca, promite să deschidă un nou capitol în universul său magic, aducând experiențe muzicale de neuitat pentru sutele de mii de participanți.

Untold 2024, cel mai așteptat eveniment al anului viitor

Printre primele nume confirmate se numără artiști de talie mondială, meniți să transforme Cluj-Napoca în epicentrul energiei muzicale. Organizatorii promit o selecție variată și captivantă de genuri muzicale, care să satisfacă gusturile diverse ale publicului Untold.

Astfel, într-un comunicat oficial plin de entuziasm, organizatorii festivalului Untold 2024 au dezvăluit că artiști în vogă, precum Sam Smith și Swedish House Mafia vor cânta în premieră pe scena din Cluj-Napoca.

Organizatorii au subliniat că vor să creeze un eveniment care să depășească așteptările, să inspire și să rămână o amintire de neuitat pentru toți cei prezenți la Untold 2024.

Celebrul artist Sam Smith continuă să se impună drept un nume definitoriu în industria muzicală, cucerind distincții prestigioase și evidențiindu-se ca un inovator care a reușit să facă legătura dintre două genuri muzicale: soul și pop.

Talentul său remarcabil și abilitatea de a pune în valoare limitele genurilor l-au consacrat ca fiind singurul artist care a reușit să îmbine cu succes aceste două universuri sonore distincte.

Cu o carieră impresionantă, Sam Smith a adus muzica soul în lumina reflectoarelor pop, câștigând nu doar aprecierea criticilor, ci și recunoașterea în industria cinematografică.

Succesul său a culminat cu obținerea unui Oscar, un Golden Globe și cinci premii Grammy, acestea incluzând categoriile Best Pop Vocal Album, Best New Artist, Record of the Year și Song of the Year.

Celebra trupă Swedish House Mafia va urca pentru prima dată pe scena Untold 2024

Membrii Swedish House Mafia – Axwell, Sebastian Ingrosso și Steve Angello – sunt recunoscuți ca fiind unul dintre cei mai influenți protagoniști ai muzicii electronice la nivel mondial.

Grupul este considerat un supergrup de DJ-uri și producători, fiind pionieri în genul EDM și având un impact semnificativ în lumea progressive house.

Fanii muzicii electronice din întreaga țară vor avea ocazia să se bucure de un spectacol unic și exploziv în cadrul Untold 2024, iar prezența Swedish House Mafia pe scena principală marchează o premieră notabilă pentru industria muzicală din România.

Cu hit-uri devenite clasice, precum „Don’t You Worry Child” și „Save the World”, Swedish House Mafia a captivat inimile ascultătorilor și a consolidat un loc de prestigiu în istoria muzicii electronice.

Momentul lor așteptat cu nerăbdare la Untold 2024 promite să fie unul epic și memorabil, transformând festivalul într-o destinație obligatorie pentru iubitorii de muzică din toată țara.

Cât vor costa biletele pentru cele patru zile de festival

Biletele sunt deja disponibile pentru fanii dornici să participe la această aventură muzicală și pot fi achiziționate la prețuri variate. Abonamentele generale pentru cele patru zile ale Untold 2024 încep de la accesibilele 249 de lei și pot ajunge până la 897 de lei, oferind acces neîngrădit la toate momentele magice ale festivalului, potrivit site-ului untold.com.

Pentru cei care doresc o experiență completă, organizatorii pun la dispoziție pachetele Combo Untold + Massif, care includ și alte facilități, începând de la 1052 de lei.

Aceste pachete speciale oferă fanilor oportunitatea de a se bucura de atât de mult așteptatul festival Untold și de a explora și atmosfera unică a Massif Music Festival, amplificând astfel experiența lor muzicală.