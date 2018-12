Revelion în București: cine cântă în noaptea dintre ani în Capitală

Dacă nu ți-ai făcut niciun plan pentru revelion și ești adeptul concertelor în aer liber, iată care este programul la petrecerea dintre ani organizată în Piața Constituției. Însă, de data acesta, Revelionul va avea ca temă Centenarul Marii Uniri. Ce artiști vor cânta.

Primăria Municipiului București va organiza și anul acesta o petrecere de Revelion în Piața Constituției. Astfel, pe 31 decembrie, de la ora 19:30, bucureștenii sunt așteptați la un show exploziv de peste șase ore, care marchează cei o sută de ani de la Marea Unire. Intrarea este liberă, evident.

Ca în fiecare an, nu vor lipsi nici proiecțiile de laser și de lumină din scenografia spectacolului. Aceste jocuri de lumini care vă vor încânta privirile în noaptea dintre ani vor fi prezentate pe clădirea Parlamentului.

Ce artiști vor cânta de Revelion 2019

Pe scena instalată în Piața Constituției vor urca personalități din muzica românească îndrăgite de toate vârstele, iar stilurile muzicale diverse și scenografia spectaculoasă vor antrena publicul pe parcursul întregii seri. Delia, Carla’s Dreams, Smiley, The Motans, Antonia, Nicoleta Nucă, Mark Stan, Alex Calancea și Lupii, Irina Rimes, Vescan, Noaptea Târziu, Dorian Popa, Vanotek & Lori vor petrece alături de public, creând o atmosferă efervescentă și plină de voie bună.

Invitatul special al acestui eveniment este André Tanneberger, DJ-ul internațional cunoscut cu numele de scenă ATB. Acesta va mixa live în Piața Constituției. Seara se va încheia cu un spectaculos show de artificii.

DJ, compozitor și producător de muzică dance electronică, care îmbină stiluri precum trance, dance și chill out, ATB a ocupat de-a lungul celor douăzeci de ani de carieră primele locuri în topurile de specialitate din străinătate. Debutul său din 1990, cu single-ul 9 PM (Till I Come), care l-a propulsat în topul din UK, a fost urmat de numeroase hit-uri – Ecstasy, Let U Go, What About Us, Move On, When It Ends It Starts Again , îndrăgite de fani din întreaga lume.