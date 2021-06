Smiley și Gina Pistol se bucură de o minunată fetiță pe nume Josephine, iar cântărețul este topit după fiica lui. Acesta a decis să le spună tuturor ce are de gând să facă cu micuța în curând, așa că toată lumea ar trebui să se bucure pentru că artistul este acaparat de copilul său atât în viața personală, cât și în viața profesională.

Smiley a lansat de curând o piesă pe care i-a dedicat-o fiicei sale, iar fanii s-au bucurat în momentul în care l-au văzut într-o nouă ipostază. Josephine le-a schimbat total viața starului și partenerei lui, Gina Pistol, așa că artistul se gândește să ducă totul la un alt nivel.

Întrebat într-un nou interviu dacă a mai compus vreo piesă pentru Josephine, Smiley a dezvăluit că se gândește în cel mai serios mod să lanseze o piesă în colaborare cu micuța, chiar dacă aceasta încă nu vorbește. De asemenea, cântărețul a povestit că este nebun după fiica sa și deja și-a făcut o rutină în care ziua începe cu micuța.

„Încă nu. Dar mă gândesc să fac o piesă cu ea. Eu am auzit-o gângurind şi mi se pare că are o voce extrem de muzicală. Are trei luni şi mi se pare că, chiar şi atunci când plânge, sună muzical. Poate sunt eu prea nebun după ea…

Da, păi… în fiecare dimineaţă când deshide ochii şi ne vedem, ne zâmbim şi îi văd bucuria ei din ochi. Mi-am făcut un scop în viaţă de a mă trezi cu aceeaşi bucurie în ochi în fiecare zi. Bucurie pe care o are ea în ochi…”, a spus Smiley pentru Click!.