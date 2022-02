Ce are Anamaria Prodan în geantă, zilnic. Este obiectul care îi aduce noroc mereu

Fiecare femeie are în geantă o mulțime de lucruri de care s-ar putea să aibă nevoie la un moment dat, iar Anamaria Prodan nu face excepție. De fapt, sunt multe vedete care sunt superstițioase și umblă după ele cu tot felul de obiecte care le aduc noroc. Între timp, altele sunt mai practice și preferă să țină obiecte care le-ar salva dintr-o situație critică.

Ce ține Anamaria Prodan în geantă

Anamaria Prodan și-a deschis geanta și a arătat ce ține mereu cu ea. Impresara este mereu pregătită de o întâlnire de afaceri, așa că niciodată nu își uită acasă agenda, pixul sau cărțile de vizită.

În plus, pare că Anamaria Protan ronțăie mere câte ceva, motiv pentru care are mereu dulciuri. Totuși, cel mai important lucru este talismanul norocos al impresarei, pe care îl are și tatuat. Este vorba despre o broscuță care îi aduce noroc.

„Cărți de vizită, baterie externă, ciocolată, parfum(…) o ciocolată mai mică, bombonele(…) și broasca, care mie îmi aduce noroc”, a spus Anamaria Prodan într-un interviu pentru viva.ro.

Impresara trece prin momente dificile în aceste momente. Ea este în proces de divorț cu Laurențiu Reghecampf, cel care a decis să își împartă viața cu o altă femeie.

Pentru că nu se lasă doborâtă de nimic, Anamaria Prodan se concentrează pe cariera ea și pe sine. Vedeta s-a apucat să țină o dietă și chiar a slăbit câteva kilograme, spunând că își rezolvă problemele „simplu și frumos”.

Vedeta se concentrează pe ea însăși în această perioadă

În trecut, vedeta a ținut o dietă dură pentru a ajunge la silueta pe care o afișează acum. A mâncat mai puțin și a băut multă apă, totul terminându-se cu proceduri corporale.