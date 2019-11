Ce anunță Gheorghe Mărmureanu pentru România, după cutremurul din Albania. Ce se va întâmpla

Un cutremur de 6,3 grade pe scara Richter s-a petrecut marți, 26 noiembrie, În vestul Albaniei, la ora locală 03:54. Cel puțin 23 de oameni au murit și alte câteva sute au fost răniți. Ce anunță Gheorghe Mărmureanu, președinte onorific al INFP, pentru România, după cutremur? Ce se va întâmpla?

Un cutremur extrem de puternic a avut loc în dimineața zilei de marți, 26 noiembrie, la circa 40 de kilometri de Tirana, vestul Albaniei. Seismul a avut 6,3 grade pe scara Richter și s-a produs la ora locală 03:54,04:54 ora României. Potrivit mediafax.ro, epicentrul cutremurului a fost de 10 kilometri de nord de localitatea Durres și la 44 de kilometri vest de capitala Tirana. Țările afectate au fost: Bulgaria, Bosnia şi Herţegovina, Croaţia, Grecia, Italia, Kosovo, Muntenegru, Serbia, Macedonia de Nord și Albania. Numeroase clădiri s-au prăbușit sub ochii oamenilor, iar cele mai mari daune au fost în orașul Durres.

Drept urmare, Gheorghe Mărmureanu, președintele onorific al Institutului Național de Fizică a Pământului, a făcut un anunț îngrijorător.

#Earthquake in #Albania: After 20 hours under the rubble, a young man from #Durrës, Klajdi Qato, 25 yrs old is rescued by emergency forces. 🙏🇦🇱 pic.twitter.com/tH4zb0zff2

— Xhildinho Z (@xhildinho) November 26, 2019