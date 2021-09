Ce anunț a făcut Simona Halep, abia la 3 zile după ce s-a măritat. Toți au fost uimiți de reacția româncei

Simona Halep a strălucit la cununia civilă cu Toni Iuruc, dar și la petrecerea de după. Sportiva a schimbat două ținute superbe și s-a simțit bine, petrecând cu invitații ei toată seara.

Cei doi s-au cununat civil pe 15 septembrie, iar în ultimele zile, tenismena a postat pe rețelele sociale mai multe fotografii din timpul ceremoniei.

Astăzi, Simona Halep a publicat pe Twitter două fotografii, printre care una alături de soțul ei, în care își anunță fanii că a devenit oficial doamnă.

„Officially a Mrs”, a fost descrierea pe care Simona a pus-o în dreptul fotografiilor de la cununia civilă. Ea a postat o poză în care purta o rochie albă, cu o fundă mare neagră pe decoltei, în timp ce este ținută în brațe de soțul ei.

Rochia este o creație a designerului Oscar de la Renta, iar fanii au apreciat imediat fotografia, strângând peste 4000 de like-uri în doar o oră.

Sportiva de 29 de ani s-a căsătorit cu omul de afaceri Toni Iuruc, în vârstă de 44 de ani. Cei doi au ținut ceremonia și petrecerea în Constanța și au avut peste 300 de invitați. Ea a luat numele soțului ei, iar acum va fi trecută Simona Halep-Iuruc.

Sportiva a vorbit despre planurile ei de viitor, spunând că și-ar mai dori să joace tenis de performanță încă 2-3 ani și plănuiește să ajungă din nou în topul primelor 10 jucătoare din lume.

Totodată, ea a vorbit anterior despre posibilitatea de a deveni mamă, spunând că și-ar dori să se întâmple și asta, într-o bună zi.

„Să am un copil! Cred că o să depășească orice senzație pe care am avut-o eu în tenis. Am spus-o mereu: viața mea bate tenisul.

Am trăirile mele, împlinirile mele, iar tenisul este ca o completare. Este ceva ce mi-am dorit să fac și mi-am dedicat toata viata acestui sport, dar ramane limitat, adică nu poate să ia fața vieții mele”, spus sportiva.