Ce antrenor a ratat naționala României! Ce echipă pregătește acum Ralf Rangnick

Ce antrenor a ratat naționala României! Astăzi a ajuns la final contractul lui Mirel Rădoi pentru postul de selecționer. FRF îi caută de zor înlocuitor. Deocamdată, fără succes. Dar, pe banca tricolorilor s-ar fi putut afla un manager ce este o adevărată legendă, cel puțin în Germania. Ralf Rangnick poate nu spune multe ca nume, dar este omul din spatele succeselor unor echipe ca RB Leipzig și Hoffenheim, dar a contribuit și la descoperirea multor jucători care acum strălucesc în campionatele Europei.

Ce antrenor a ratat naționala României!

Ce antrenor a ratat naționala României! La ora actuală, tricolorii rămân fără tehnician. Mirel Rădoi a ajuns la finalul contractului și n-a dorit să mai continue. FRF îi caută de zor înlocuitor, dar, deocamdată, fără succes. În altă parte a continentului, în cel mai puternic campionat din lume, o veste a făcut valuri. Manchester United s-a despărțit de Ole Gunnar Solskjaer și l-a numit manager interimar pe germanul Ralf Rangnick (63 de ani).

Un nume ce, poate, nu spune prea multe multora. Dar Rangnick este binecunoscut în lumea fotbalului. Iar în Anglia sosirea lui a adus multă îngrijorare în rândul tehnicienilor rivali care știu despre cine-i vorba.

Din păcate, un bun antrenor vine în Anglia, la Manchester United. Ralf este, în mod evident, un manager experimentat. El a clădit două cluburi, Hoffenheim și Lepzig, practic din nimic, și le-a transformat în forțe de temut ale Europei. A avut diferite joburi în fotbal, dar, mereu, prima sa grijă a fost să antreneze și să conducă. Acestea sunt marile sale talente”, a declarat Jurgen Klopp, antrenorul lui Liverpool, conform The Guardian, despre conaționalul său pe care-l cunoaște de ani buni.

Ce echipă pregătește acum Ralf Rangnick

Ralf Rangnick a construit aproape de la zero echipe performante ca RB Leipzig, semifinalista Champions League din sezonul 2019-2020 și Hoffenheim. El ajunsese la Lokomotiv Moscova în vara acestui an, ca director al departamentului de sport și dezvoltare. De acolo, Manchester United l-a adus pe Old Trafford, numindu-l antrenor interimar pentru 6 luni, apoi urmând să rămână până în 2024 pe postul de consilier în cadrul clubului.

Conform Playsport, naționala ar fi putut fi antrenată de Ralf Rangnick. În 2016, după Europeanul terminat rușinos, cu înfrângerea în fața Albaniei, Anghel Iordănescu a plecat de pe banca tricolorilor. Răzvan Burleanu, președintele FRF, a decis să aleagă o „variantă germană” pentru postul de selecționer. Rangnick era, în acea perioadă, managerul celor de la RB Leipzig, dar tocmai ajunsese la finalul contractului.

FRF l-a preferat pe Christophe Daum

FRF a ajuns la tehnicianul german și a început tratativele, scrie playsport.ro. Dar contracandidatul său era tot un neamț, Christoph Daum. Daum era aureolat de un CV mult mai impresionant: Germania (titlu și Supercupa cu Stuttgart), Turcia (3 titluri, o Cupă și o Supercupă cu Beșiktaș și Fener) și Austria (titlu și Cupa cu Austria Viena). Dar unele erau obținute chiar și cu un sfert de secol în urmă.

Din păcate, Daum a fost preferat de FRF în dauna lui Rangnick. N-a contat nici că el fusese omul în spatele descoperirii și afirmării unor jucători impresionanți: Sadio Mane (Liverpool), Erling Haaland (Dortmund), Naby Keita (Liverpool), Joshua Kimmich (Bayern), Dayot Upamecano (Bayern), David Alaba (Real Madrid) și alții.

Christoph Daum a plecat după un an, timp în care a ratat calificarea la Mondialul din 2018. Rangnick a continuat la Leipzig încă 3 ani. Apoi, viața l-a dus spre Lokomotiv Moscova. Iar acum la „diavolii roșii” unde îl va antrena pe Cristiano Ronaldo.

Sursa foto: Facebook/Lokomotiv Moscova