Ce amendă riscă românii care nu au numere la casă sau la apartament. Se fac deja controale și se aplică sancțiuni

Atunci când ajungem la o adresă, indiferent că vorbim de o casă la curte, sau un ansamblu de locuințe, primul reper este numărul, care în mod normal ar trebui afișat pe fațadă. Dar, așa cum suntem avertizați de lege, am aflat ce amendă riscă românii dacă nu au numere la casă sau la apartament. Iar conform autorităților locale, se fac deja controale și se aplică sancțiuni. Așa că, mare atenție!

Când au apărut primele numere la case

În secolul al XVIII-lea, primele sisteme de numerotare a străzilor au fost aplicate în întreaga Europă, pentru a facilita sarcinile administrative și furnizarea de servicii precum livrarea corespondenței.

The New View of London a raportat în 1708 că „pe Prescott Street, Goodman’s Fields, în loc de semne, casele se disting prin numere”. Cu alte cuvinte, putem spune că în 1708 a apărut prima numerotare de acest tip a locuințelor.

De atunci, și până în prezent, numrrotarea a devenit obligatorie în mai toate statele lumii, dar și un principal reper, atunci când ne referim la o adresă.

Ce amendă riscă românii care nu au numere la casă sau la apartament

Deși ar putea părea ciudat să vorbim de sancțiuni, dar conform legislației românești, proprietarii de locuințe, sau asociațiile de locatari, au obligația să afișeze în mod vizibil numărul arondat. Măsura se aplică inclusiv la apartamentele din blocuri, mai spune legislația în vigoare.

Spre exemplu, poți primi din partea autorităților locale o amendă de până la 100 de lei, în cazul în care numărul nu se regăsește pe ușa apartamentului. Un astfel de exemplu l-au dat autoritățile locale din Oradea, amendând o proprietară care nu avea numărul montat pe ușa apartamentului său.

Amenzile de acest tip sunt la latitudinea autorităților de reședință, din orașele din România, inclusiv din București, în cazul în care sse constată lipsa acestuia.

În Oradea se fac deja controale și se aplică sancțiuni

După constatarea acestei situații, la nivel local s-a decis efectuarea mai multor controale, atât la ansamblurile de locuință, cât și la proprietarii de locuințe la curte, pentru a se verifica dacă aceste numere există sau nu.

Argumentele referitoare la aceste demersuri, spun că „trebuie să existe întotdeauna o corelare între numărul populației și immobile”.

Deși amenda nu este mare, de doar 100 de lei, rerpezaentanții administrației locale din Oradea trag semnale de alarmă și îi îndeamnă pe locuitorii orașului transilvănean să-și monteze nmerele la vedere, altfel existând riscul unor amenzi pe loc, dacă se constată lipsa acestora.