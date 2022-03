Ce amendă a primit jurnalista rusă care a protestat împotriva războiului. Tocmai a fost eliberată din arest

Jurnalista rusă Marina Ovsianikova care a protestat împotriva războiului, ieri seară, în direct, la televiziunea națională Pervîi Canal (Canal 1), afișând un banner împotriva războiului în timpul buletinului de știri, a ajuns în fața instanței, la Tribunalul din Moscova. Ea a fost amendată cu suma maximă, iar sancțiunea i-ar fi fost dată pentru mesajul înregistrat înainte de protest și nu pentru protest în sine.

Marina Ovsianikova a fost amendată cu suma maximă, de 30.000 de ruble, echivalentul a aproape 250 de euro, pentru „organizarea unui eveniment public neautorizat”, conform BBC, care citează agenția RIA Novosti.

De asemenea, platforma independentă de știri Meduza a notat că sancțiunea i-ar fi fost dată pentru mesajul înregistrat înainte de protest și nu pentru protest în sine. Ce a spus ea în acest mesaj înregistrat.

„Ce se petrece acum în Ucraina e o crimă, iar Rusia e stat agresor. Cel care face asta este un singur om, Vladimir Putin. Tatăl meu e ucrainean, mama mea e rusoaică. Iar ei niciodată nu au fost dușmani.

Acest colier de la gâtul meu este un simbol că Rusia trebuie să oprească imediat războiul fratricid. Din păcate, în ultimii ani am lucrat la Pervîi Kanal (Canalul 1). Și mi-e rușine că am făcut asta, că am făcut propagandă, că am zombificat poporul rus.

Am tăcut în 2014, când a început. Am tăcut la mitinguri, când Kremlinul îl otrăvea Navalnîi, noi pur și simplu am privit în tăcere acest regim anti-om. Încă 10 generații de-ale noastre de acum înainte nu vor spăla această rușine, acest război fratricid.”.

Marina Ovsianikova a fost acuzată de „organizarea unui eveniment public neautorizat”, o contravenție care i-ar putea duce o amendă de până la 30.000 de ruble (aproximativ 250 de euro), muncă în folosul comunității sau chiar o condamnare la 10 zile de închisoare.