În contextul în care a început școala de curând, astăzi vă spunem ce este indicat, potrivit nutriționiștilor, să mănânce elevii în timpul programului școlar. Ce alimente să nu-i pui copilului în pachețelul pentru școală. Nu ar fi recomandate.

Școala a început deja de câteva zile, iar una dintre preocupările părinților este ce mâncare să le pună copiilor la pachet.

Cei mai mulți dintre elevi au în pachețel sandvișuri cu mezeluri, adorate de cei mici, dar chiar și croissante, o variantă rapidă de gustare, dar și delicioasă, totodată.

Însă, în ziua de azi, nu tot ce este gustos este și sănătos, atrage atenția nutriționistul Mario Popescu. Acesta dezvăluie care sunt alimentele de care ar trebui să ne ferim complet, când vine vorba de pachețelul de școală pentru copii.

”E o problemă din ce în ce mai mare că nu există educație nutrițională în cazul copiilor. Sunt la modă sandwich-urile cu mezel, nu ar trebui consumate, e zero toleranță față de mezeluri. Margarina e o sursă de grăsimi trans, foarte periculoasă. Deci zero margarină. Dar am venit cu variante sănătoase. Zero toleranță pentru croissante”, a declarat Mario Popescu, potrivit protv.