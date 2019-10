Ce afaceri are Simona Halep. Banii din tenis sunt reinvestiți pentru a se înmulți

Simona Halep a câștigat, până la vârsta de 28 de ani, peste 33 de milioane de dolari din tenis, la care se adaugă și sumele impresionante obținute din contractele de publicitate. Fostul lider mondial vrea să își asigure surse de venit și după ce se va retrage din activitatea sportivă, astfel că a făcut mai multe investiții, afacerile fiind administrate de tatăl și de fratele ei.

Simona Halep a investit banii din tenis în afaceri

Numărul 5 mondial câștigă an de an sume fabuloase din tenis. Până la vârsta de 28 de ani, a cucerit 19 trofee WTA la simplu, dintre care 2 de Grand Slam (Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019) și unul la proba de dublu. Constănțeanca a obținut doar în 2019 premii în valoare totală de peste 5 milioane de dolari, la care se vor mai adăuga banii de la turneele la care va participa până la finalul anului, plus bonusuri consistente în funcție de poziția ocupată în clasamentul WTA.

În total, Simona Halep a câștigat din tenis peste 33 de milioane de dolari. O sumă impresionantă, la care se adaugă multe alte milioane obținute din contractele de publicitate. În plus, Simona a mai primit de la sponsori autoturisme de lux, ceasuri scumpe și alte obiecte de valoare. Ar putea să se mulțumească „doar” cu atât, dar sportiva se gândește la viitor și a investit deja în mai multe afaceri care sunt administrate de tatăl și de fratele ei.

În 2017, Simona a deschis o cafenea în Constanța, pe care ulterior a închis-o pentru a face în locul ei un hotel. În același an, a cumpărat două hoteluri, unul în Brașov și altul în Poiana Brașov, iar tranzacția s-a ridicat la suma de 2 milioane de euro. Familia Simonei mai deține câteva blocuri în Constanța și un hotel în Mamaia. La recomandarea lui Ion Țiriac, campioana de la Wimbledon a făcut și o investiție de suflet: a finanțat o echipă de hochei de fete.